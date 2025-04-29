〈房產〉房市冷法拍市場更冷 Q1拍賣移轉數再探10年同期新低
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 11:10
台灣央行自去年 9 月推出第七波信用管制措施過後，全台房市交易量急遽挫，寒流也吹進法拍市場，房仲業者盤整內政部數據，2025 年第一季全台拍賣移轉棟數僅 609 棟，創下近 10 年來同期新低。其中並以高雄市達 112 棟最多，占總拍賣移轉數 18%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市受打炒房政策衝擊，買方信心不足，加上今年第一季雖說房市趨冷，但是尚未因面臨全球股災產生的「股房雙巴」族，法拍市場維持低量供給，進而影響整體法拍市場移轉量。
據內政部統計，全台拍賣移轉棟數於 2025 年第一季達到 609 棟，與 2024 年同期相比大減 32.5%，亦創下自 2016 年以來同期新低；其中，台北市首季拍賣移轉棟數僅 61 棟，與 20254 年第一季相比下滑 18.7%；新北市首季達 91 棟，減幅為 53.1%，下降幅度居六都冠軍；桃園市達 74 棟，與去年同期相比成長 34.5%，為六都中拍賣移轉棟數唯一呈現成長者；台中市則為 71 棟，與 2023 年相比 24.5%；台南市則是 53 棟，減幅達到 14.5%；高雄市達 112 棟，為六都中唯一破百棟，但與 2024 年同期相比也減少 17%。
賴志昶分析，今年第一季拍賣移轉棟數持續下滑，甚至探 10 年同期低點，主要有三個原因，一是買方在第一季時未遇上關稅戰所引起的全球股災，此時尚未出現財務等問題，且資金斷鏈後要到衝擊房市，仍需一段時間發酵，因此未有所謂繳不出房貸被查封等情事；二是近期房市處於冷凍期，買方對房市未來欠缺信心，購屋腳步較顯謹慎，也期待日後還有更低價，因此不願將資金投入屋況較不明朗之法拍物件。
同時，近年來房價漲勢兇猛，不分南北之屋主如真遇債務問題，開出合理價格則可輕鬆甩賣找到下家，不至於讓愛屋淪落拍賣，致使法拍市場供給稀缺。
另據觀察，六都中包含台北、新北、台中及台南等四都，第一季移轉棟數皆創 10 年同期新低，僅有桃園市與去年相比呈現法拍移轉量至正成長。賴志昶說，市場前景不明，讓一般買方與投資置產族群皆觀望以對，其中尤以房價較高之都會區反應更為明顯；至於桃園市法拍移轉量呈現成長，主因為區域重劃區議題充足，過去建商推案量大量集中在部分行政區，這類區域易形成投機風氣，當房市翻轉之際，即出現法拍移轉量升高等趨勢。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 大直基泰損鄰事件受災區域內「大直儒玉公辦都市更新案」招商
- 重打炒房後 去年Q4短期交易比重驟降 持有5-10年轉售成主流
- 北市房屋成交每2件就有1件「大齡屋」 大安區高齡交易居冠
- 台積電楠梓廠旁公辦都更案招商 預估投資金額93億元
上一篇
下一篇