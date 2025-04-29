〈房產〉房市冷法拍市場更冷 Q1拍賣移轉數再探10年同期新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 11:10

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台灣央行自去年 9 月推出第七波信用管制措施過後，全台房市交易量急遽挫，寒流也吹進法拍市場，房仲業者盤整內政部數據，2025 年第一季全台拍賣移轉棟數僅 609 棟，創下近 10 年來同期新低。其中並以高雄市達 112 棟最多，占總拍賣移轉數 18%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市受打炒房政策衝擊，買方信心不足，加上今年第一季雖說房市趨冷，但是尚未因面臨全球股災產生的「股房雙巴」族，法拍市場維持低量供給，進而影響整體法拍市場移轉量。

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據內政部統計，全台拍賣移轉棟數於 2025 年第一季達到 609 棟，與 2024 年同期相比大減 32.5%，亦創下自 2016 年以來同期新低；其中，台北市首季拍賣移轉棟數僅 61 棟，與 20254 年第一季相比下滑 18.7%；新北市首季達 91 棟，減幅為 53.1%，下降幅度居六都冠軍；桃園市達 74 棟，與去年同期相比成長 34.5%，為六都中拍賣移轉棟數唯一呈現成長者；台中市則為 71 棟，與 2023 年相比 24.5%；台南市則是 53 棟，減幅達到 14.5%；高雄市達 112 棟，為六都中唯一破百棟，但與 2024 年同期相比也減少 17%。

賴志昶分析，今年第一季拍賣移轉棟數持續下滑，甚至探 10 年同期低點，主要有三個原因，一是買方在第一季時未遇上關稅戰所引起的全球股災，此時尚未出現財務等問題，且資金斷鏈後要到衝擊房市，仍需一段時間發酵，因此未有所謂繳不出房貸被查封等情事；二是近期房市處於冷凍期，買方對房市未來欠缺信心，購屋腳步較顯謹慎，也期待日後還有更低價，因此不願將資金投入屋況較不明朗之法拍物件。

同時，近年來房價漲勢兇猛，不分南北之屋主如真遇債務問題，開出合理價格則可輕鬆甩賣找到下家，不至於讓愛屋淪落拍賣，致使法拍市場供給稀缺。