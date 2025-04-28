〈房產〉台積電楠梓廠旁公辦都更案招商 預估投資金額93億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-28 18:23

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全台首例結合產業園區及 TOD 的公辦都更案「高雄捷運 R17 世運站周邊 A5 街廓」招商說明會，今 (28) 日登場，並由副市長林欽榮代表高雄市政府，說明本案開發效益及招商條件，這個公辦都更未來將興建商辦及企業安家住宅供半導體、AI 產業進駐使用，預估投資金額 93 億元。

林欽榮在會中表示，全台 TOD 軌道經濟持續發燒，串聯北中南科學、產業園區及商業活動，北高雄成為重要產業發展中心，這個公辦都更案基地條件上，距離台積電 (2330-TW) 楠梓廠僅 1.5 公里，離捷運 R17 世運站僅 150 公尺，位居 S 廊帶科技軸心優勢區位，透過公辦都更方式活化原中油煉油廠區，未來將興建商辦及企業安家住宅供半導體、AI 產業進駐使用。

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同時，在低樓層可引入零售商業、支援型生活服務設施，並以天橋直接連通 R17 世運站，促進楠梓產業園區周邊生活機能發展，打造優質便捷的大眾運輸生活圈。

高雄捷運局吳嘉昌局長指出，這個公辦都更案基地面積 4200 坪，都市計畫為第二種商業區，建蔽率 50%、容積率 300%，經 2025 年 4 月 7 日公告劃定為更新地區，預估總開發量體約 3.8 萬坪，本案包含至少設置室內面積 6,150 坪 A 級商辦、600 坪產業作業空間；此外，市府預計分回約 618 戶企業安家住宅，出租予半導體、高科技產業員工，這個公辦都更案預估民間投資總金額約 93 億元，將楠梓打造為北高雄重要產業中心。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，近年高雄市大眾運輸建設四線齊發，同時伴隨著產業轉型引入高科技就業及人口進駐，帶動高雄市快速發展，本案基地緊鄰高雄捷運 R17 世運站及楠梓產業園區，坐擁完整交通網絡與產業聚落優勢，為國內首座具備大眾運輸場站服務的科學園區，本案將以高雄半導體產業門戶為發展定位，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，這個公辦都更案已於 4 月 9 日正式公告徵求實施者。