長榮航看關稅戰 急單趕貨還是要走空運 可能會有搶艙潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-01 10:10

‌



孫嘉明說，有一些趕的貨會走空運，會密切注意，後續美國市場將有開學潮、耶誕節的需求，且中國電商貨其實沒有完全消失，中國商品還是具有價格優勢。

‌



目前中國是目前亞洲出口貨量唯一受到較多影響的區域，其他亞洲各地貨量仍相當的穩定，且長榮航現在從中國出來的貨機「還是滿的」，因貨主仍會彈性調整供應鏈來因應，貨機維持往來上海、廈門、深圳航點。

孫嘉明強調，會密切注意供應鏈的轉移，尤其東南亞等主要城市，例如檳城、河內、曼谷等。