長榮航看關稅戰 急單趕貨還是要走空運 可能會有搶艙潮
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-01 10:10
長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，搶艙潮可能會有，關稅的問題不確定性，可能會讓有些商品「delay 到最後就一定要走空運」，有時候危機也是轉機。
孫嘉明說，有一些趕的貨會走空運，會密切注意，後續美國市場將有開學潮、耶誕節的需求，且中國電商貨其實沒有完全消失，中國商品還是具有價格優勢。
目前中國是目前亞洲出口貨量唯一受到較多影響的區域，其他亞洲各地貨量仍相當的穩定，且長榮航現在從中國出來的貨機「還是滿的」，因貨主仍會彈性調整供應鏈來因應，貨機維持往來上海、廈門、深圳航點。
孫嘉明強調，會密切注意供應鏈的轉移，尤其東南亞等主要城市，例如檳城、河內、曼谷等。
客運方面，孫嘉明也不排除，關稅議題對出國旅遊有影響，現在還在觀望暑期旅運需求變化，但機票價格基本上不太會動，尤其看好差旅商務的剛需，而商務的成長空間也是預計於 10 月開航美國德州達拉斯的主因之一。
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