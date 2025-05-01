研華南加州廠年底完工 2028年評估美國或東南亞擴產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-01 14:40

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 持續拓展全球布局，除了美國南加州組裝廠預計年底投產，產能規模將是既有北美的 2 倍，公司也計畫 2028 年在美國或是東南亞增加生產據點。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，目前研華產能布局各地產能比重來看，台灣 45%、中國 45%、日本 8%、馬來西亞 2%；除了馬來西亞請合作夥伴協助生產外，其他均為研華自有。

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陳清熙進一步指出，依照內部評估，目前全球「3+1」生產布局的模式，加上年底美國產能開出，足以支應 2028 年以前的需求，但再之後就可能需要新的產能，因此也啟動 2032 年長遠計畫，將評估在美國或東南亞擴產。

針對美國產能，研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍補充，目前研華在北加州拉斯維加斯有個具規模的系統組裝產線，目前也在南加州建設另外一座更大的組裝廠，預計年底完工，產能規模將是北加廠的 2 倍。