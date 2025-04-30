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長榮航搶攻商務客發表BizFam計畫 總座樂觀看商旅需求

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 16:47

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長榮航發表BizFam全球企業差旅回饋計畫。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮航 (2618-TW) 今 (30) 日發表「長榮航空 BizFam 全球企業差旅回饋計畫」，藉此深化經營商務客，超過 130 位海內外各行各業的企業合作夥伴共同見證，長榮航總經理孫嘉明表示，即便關稅措施有高度不確定性，「線上談生意不容易 ，商務客還是要走」，樂觀看待商務差旅需求。

此次長榮航全新企業差旅數位平台啟用，孫嘉明說，感謝全球企業會員的支持，希望能在現有的基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗。


長榮航打造一站式差旅管理平台，無論是員工差旅或是私人旅遊均適用，並將結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟。

長榮航空 BizFam 具備四大特色，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制，透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率，並透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等以及機場專屬禮遇，而員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值。

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長榮航航空差旅商務客bizfam出差出國機票

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