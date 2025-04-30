長榮航搶攻商務客發表BizFam計畫 總座樂觀看商旅需求

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 16:47

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長榮航 (2618-TW) 今 (30) 日發表「長榮航空 BizFam 全球企業差旅回饋計畫」，藉此深化經營商務客，超過 130 位海內外各行各業的企業合作夥伴共同見證，長榮航總經理孫嘉明表示，即便關稅措施有高度不確定性，「線上談生意不容易 ，商務客還是要走」，樂觀看待商務差旅需求。

此次長榮航全新企業差旅數位平台啟用，孫嘉明說，感謝全球企業會員的支持，希望能在現有的基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗。

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長榮航打造一站式差旅管理平台，無論是員工差旅或是私人旅遊均適用，並將結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟。