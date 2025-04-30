〈友達法說〉Q2面板出貨估略減 併購BHTC效益發酵奪國際車廠訂單

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-30 23:12

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面板大廠友達 (2409-TW) 展望第二季，經營團隊預估，三大事業中僅垂直場域將較首季成長，顯示科技、智慧移動均呈現下滑；不過，友達與 BHTC 整合效益明顯顯現，攜手拿下國際大車廠的訂單。

依照友達預估，第二季三大營運支柱表現與上季相比，顯示科技 (Display) 將微幅下滑、智慧移動 (Mobility Solution) 季減低個位數百分比、垂直場域 (Vertical Solution) 則有中高個位數百分比的季增。

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友達董事長彭双浪表示，原本預估今年面板產業會往供需健康、正常季節波動發展，但美國川普關稅政策，導致客戶在去年第四季、今年第一季提前拉貨，加上又有中國舊換新補貼政策，因此墊高比較基期，導致第二季顯示科技衰退。

智慧移動方面，友達總經理柯富仁說明，車用產品多從墨西哥出貨到美國，關稅對出貨沒有太大的影響，第二季營收估衰退主因是專案出貨時間差異。不過，目前友達與 BHTC 合作效益有明顯顯現，取得全球大型車廠訂單，這是過去雙方在合作前都想取得的客戶。