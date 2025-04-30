吳田玉：台灣可助美重建半導體生態 引爆AI革命

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 21:27

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉今 (30) 日出席「川普上任百日：從華府看印太戰略」論壇，會中表示，台灣可幫助美國重建半導體製造生態系，符合美國總統川普的計劃，同時美國也可借助台灣的力量，加速 AI 應用落地，進而拉大與其他國家的距離，持續引領 AI 往前推進，將帶來超過數千億美元的效益。

吳田玉表示，高科技與半導體是總統川普計劃中不可或缺的一塊拼圖，而高科技與半導體恰巧是台灣的關鍵產業，台灣產業也非常認真看待，並提出相當認真且有建設性的提案。

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吳田玉從兩層面來看，一是美國在半導體領域的實力相當強，從產品設計、市場、創新到供應鏈的整體運作，美國在全球價產值中佔據大多數份額，美國過去三、四十年以來衰退的，只有半導體的製造環節。

他分析，美國對製造業的掌控逐漸下降，這並非偶然，而是一種計劃性的宏觀結果，各國透過將特定部分外包，逐步在全球半導體供應鏈中取得利潤，這並非出於恐懼，而是出於貪婪，因為大家不需要額外誘因就搶著加入。這是一個長期的政策縮影。

從台灣角度出發，台灣也花時間去重建這四十年來逐步從美國流失的產業鏈，這是長期問題，無法一蹴可幾，也許不用 40 年，但可能需要 5 年、10 年，去重建基礎建設、增加勞動力、培養年輕人等。

吳田玉也從另一層面來看台灣價值所在。認為市場經常在討論「投資多少? 承諾多少?」，卻忽略「做這件事或不做這件事的潛在利益與損失」。

吳田玉舉例，以美國經濟約 30 兆美元推算，AI 在未來十年預估能透過自動化、大數據、小數據、本地數據等方式，提升 10% 至 30% 的效率。光是 10% 就等於每年節省 3 兆美元。不只如此，這還會擴大美國與歐洲、中國等競爭對手之間的差距。美國目前在 AI 幾乎每個領域都領先，唯獨半導體製造除外。

所以如果總統川普願意從長遠的角度思考，其實可以大幅度釋放台灣的潛能，可以更快生產 AI，幫助美國的 AI 基礎設施、自動化工廠、自駕車、人形機器人、工業與醫療機器人等更快落地，這樣的差異價值與競爭力，遠遠超過 100 或 2000 億美元的投資。