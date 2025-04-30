朗齊攜手達運開發微針貼片產品 搶攻減重商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 19:23

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朗齊生醫開發的微針貼片系統，採用高精度微米級針體結構設計，可無痛穿透皮膚表層角質層，直接將 GLP-1 藥物穩定輸送至皮下組織，提升生物可用率，同時大幅降低傳統針劑帶來的疼痛與感染風險。除了控制血糖的主要療效外，GLP-1 類藥物還具備抑制食慾、促進體重減輕的附加效果，在肥胖症治療上有具潛力。

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達運精密則導入先進微結構模具技術與全自動化高良率製程，確保微針貼片在量產過程中保持針體尺寸均一性、穿刺力一致性與藥物載量準確性。

朗齊生醫指出，透過雙方專業整合，微針貼片產品能同時兼顧臨床療效、使用者體驗與工業化製造需求，樹立高標準的藥物傳輸解決方案。

朗齊生醫表示，根據 Grand View Research，全球 GLP-1 受體激動劑市場將從 2023 年的 367.9 億美元成長至 2030 年的 1736 億美元，年均複合成長率 (CAGR) 達 24.8%。