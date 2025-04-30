朗齊攜手達運開發微針貼片產品 搶攻減重商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 19:23
朗齊生醫 (6876-TW) 今 (30) 日宣布攜手達運精密(6120-TW)，一同開發創新型「微針貼片型 GLP-1」產品，搶攻全球減重商機。
朗齊生醫開發的微針貼片系統，採用高精度微米級針體結構設計，可無痛穿透皮膚表層角質層，直接將 GLP-1 藥物穩定輸送至皮下組織，提升生物可用率，同時大幅降低傳統針劑帶來的疼痛與感染風險。除了控制血糖的主要療效外，GLP-1 類藥物還具備抑制食慾、促進體重減輕的附加效果，在肥胖症治療上有具潛力。
達運精密則導入先進微結構模具技術與全自動化高良率製程，確保微針貼片在量產過程中保持針體尺寸均一性、穿刺力一致性與藥物載量準確性。
朗齊生醫指出，透過雙方專業整合，微針貼片產品能同時兼顧臨床療效、使用者體驗與工業化製造需求，樹立高標準的藥物傳輸解決方案。
朗齊生醫表示，根據 Grand View Research，全球 GLP-1 受體激動劑市場將從 2023 年的 367.9 億美元成長至 2030 年的 1736 億美元，年均複合成長率 (CAGR) 達 24.8%。
雙方皆期待，藉由此次攜手合作，打造出兼具高穩定性、高生物可用性及高量產效能的微針貼片型 GLP-1，開創無針給藥的新標準，加速推動無針式給藥技術的普及化。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇