信邦Q1純益季增26% EPS 3.85元創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-01 09:47
連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (30) 日公告第一季財報，稅後純益 9.24 億元，季增 26.1%、年增 1.4%，每股純益 3.85 元，創歷史同期新高，不過，受美國關稅政策的不確定性，造成出貨時間的遞延，短期內或許對營收表現產生影響。
信邦第一季營收 81.59 億元，年增 1.53%、季減少 1.9%；毛利率 24.51%，季增 0.45 個百分點、年減 1.29 個百分點；營業利益 10.63 億元，季增 30.85%、年增 18.1%。
信邦說明，第一季毛利率受產品組合的影響，消費性產業比重增加，導致毛利率下滑；營業外利益則受到認列金融資產評價損失影響，也較去年同期下滑。
展望未來營運，信邦表示，由於 AI 快速發展及全球勞動力短缺，公司積極開發應用於半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及 AI 相關等領域之連接線組，並已取得客戶的認證，為公司未來成長的動能。
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