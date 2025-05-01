信邦Q1純益季增26% EPS 3.85元創同期高

連接線大廠信邦 ( 3023-TW ) 今 (30) 日公告第一季財報，稅後純益 9.24 億元，季增 26.1%、年增 1.4%，每股純益 3.85 元，創歷史同期新高，不過，受美國關稅政策的不確定性，造成出貨時間的遞延，短期內或許對營收表現產生影響。

‌



展望未來營運，信邦表示，由於 AI 快速發展及全球勞動力短缺，公司積極開發應用於半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及 AI 相關等領域之連接線組，並已取得客戶的認證，為公司未來成長的動能。