〈房產〉「南港新都公辦都市更新案」由宏匯獲最優申請人資格 6月簽約
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-06 11:54
台北市住都中心完成「南港新都公辦都市更新案」出資人綜合評選，由宏匯公司獲得最優申請人資格，以「南港新都 • 百年幸福宅」為主題，重塑南港打造環境宜居、空間共好、設施友善的幸福宅。將在本案預定於 6 月完成簽約，推估於 2029 年開工，2033 年取得使用執照。
台北市住都中心指出，「南港新都公辦都市更新案」基地位於南港區重陽路 263 巷以西、重陽路以南、重陽路 166 巷以東及興南街以北所圍街廓之中央，面積達 9,680 平方公尺，為臺北市稀有大面積土地。現況建物為 1990 年所建，聚落老舊密集且住工混合情形複雜；台北市政府於 2015 年啟動東區門戶計畫，隨即辦理「南港區通盤檢討」變更工業區為產業生活特定專用區，並設置工作站協助產專區推動都市更新。
「南港新都公辦都市更新案」社區共 174 戶，於 2020 年自主申請民間社區公辦都更後，經 2 次意願調查及 1 次模擬選配，住戶參與意願達 90% 以上，展現高度凝聚力。經台北市政府指定台北市住都中心擔任實施者，成為南港產專區首件招商公辦都市更新案。
「南港新都公辦都市更新案」 未來預計興建 2 棟 SC 之 30 層住宅大樓及 1 棟 RC 之 3 層社會住宅與辦公空間，預估創造 2.3 萬坪樓地板面積，
台北市住都中心 2025 年預計推出 6 件公辦都更招商案件， 預計招商案件包括斯文里二期整宅、中正區中正段、大直東側及南側公辦都更案等。
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