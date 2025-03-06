〈房產〉「南港新都公辦都市更新案」由宏匯獲最優申請人資格 6月簽約

台北市住都中心完成「南港新都公辦都市更新案」出資人綜合評選，由宏匯公司獲得最優申請人資格，以「南港新都 • 百年幸福宅」為主題，重塑南港打造環境宜居、空間共好、設施友善的幸福宅。將在本案預定於 6 月完成簽約，推估於 2029 年開工，2033 年取得使用執照。