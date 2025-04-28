〈房產〉大直基泰損鄰事件受災區域內「大直儒玉公辦都市更新案」招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-28 10:43

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屬於 2023 年 9 月 的基泰 (2538-TW) 大直建案損鄰緊急預防性撤離地區的「大直儒玉公辦都市更新案」，今 (28) 日由台北市住都中心公告招商，正式公告徵求出資者。預估案預計興建地上 17 層、地下 4 樓約 8700 坪的住宅大樓。

台北市住都中心指出，此一公辦都更區域，爲位於大直街 94 巷、194 巷 3 弄及 1 弄與 124 巷所圍街廓東側的儒林園及玉園社區，總計 108 戶，為 2023 年 9 月大直基泰事件發生時緊急預防性撤離的地區，部分建物有受損情形。經過一年半整合及模擬選配作業後，住戶參與公辦都更意願比例已逾 85%。

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「大直儒玉公辦都市更新案」基地位置示意圖。(圖：台北住都中心提供)

台北市住都中心指出，此一公辦都更案基地面積約 1030 坪，位於大直站及劍南路站間，北面學校操場眺望山景，南面住宅靜巷，周邊生活機能完整，擁有公園、學校、圖書館、市場及政府機關等豐富設施，區位條件優越且交通便利。大直基泰事件發生後，為避免重大災害發生並協助住戶重建家園，經臺北市政府辦理公辦都更意願調查達 75% 門檻，並由本中心啟動公辦都更相關作業。