台北市「信義兒福B2」公辦都更案今簽約 冠德投資達76億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 18:58

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國家住都中心主辦的台北市信義區「兒福 B2 基地公辦都更案」，今 (12) 日正式簽約，內政部部長劉世芳擔任見證人，國家住都中心董事長花敬群與冠德建設 (2520-TW) 董事長馬志綱共同完成簽約儀式，全案投資金額約 76.15 億元，預計 2031 年完工。

台北市「兒福 B2」基地距離捷運市府站步行 5 分鐘，緊鄰信義計畫區北側，區位條件絕佳，面積 8,100 平方公尺，將興建 1 棟 26 層住辦大樓，與 1 棟 20 層住宅大樓，建築結構均採鋼骨鋼筋混凝土（SRC）。冠德建設將與無印良品（MUJI）合作營運社會企業「Good job center !」，並創辦天使基金扶植新創設計產業，未來也將舉辦多元藝文活動與設計學堂，提升時尚文化軟實力，增添社區活力。

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冠德建設馬志綱董事長指出，非常榮幸能參與推動「信義兒福 B2 公辦都更案」，今天的簽約，不僅是建設個案的啟動與區域的再生，更是公私地主夢想的實現，期望透過此案，打造新的街廓環境，同時讓區域環境的軟、硬體升級。冠德企業集團持續積極參與公部門都更個案，足跡遍布全台，期許都市更新不僅是讓城市穿上一件新衣，而是合適的衣服，而冠德期待能擔任這件衣服的設計師，讓每代人都能在這個個案找到一個歸屬。

內政部長劉世芳指出，信義兒福公辦都更案見證到國家的公辦都更一件一件愈做愈好，也有負社會責任的企業投入都更的工作，在地獲得更好的居住環境，成功做到公私部門合作無間的三贏局面。劉世芳也說，本案規畫展現了用心與貼心，在信義區打造兒童友善的遊戲空間，看到了對下一代的體貼；立基於五分埔作為臺灣重要服飾批發基地的歷史，將打造成時尚基地，支持年輕設計師、時裝產業從業者都可以在這邊尋找夢想，用心連結在地文化與願景。