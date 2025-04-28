〈房產〉北市房屋成交每2件就有1件「大齡屋」 大安區高齡交易居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-28 15:53

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2024 年第四季台北市平均交易屋齡已達 35.66 年，而房仲業者依實價登錄統計，2024 年台北市不同屋齡區間的住宅交易占比，發現台北市屋齡超過 30 年的交易占比高達 54.7%，相當於每成交 2 件就有 1 件是屋齡 30 年以上的老屋。進一步觀察 12 個行政區，大安區屋齡超過 30 年的交易占比高達 71.5%，居全市之冠，

而 2024 年台北市老屋交易占比最低的行政區則是南港區，占比僅 34%。

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2024 年台北市住宅交易中，平均每 2 戶就有 1 戶屋齡超過 30 年，其中大安區老屋交易占比更高達 7 成。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，大安區是台北市的首善之區，不僅地段優越，交通、學區等各項生活機能也一應俱全，加上土地稀缺、供給有限，房價獲支撐，讓大安區房價居高不墜。而屋齡較大的老屋大都坐落於精華地段，購屋需求穩定，市場接受度高，銀行房貸鑑價額度通常不會太低，吸引自住與資產配置族群入主。

此外，台北市近兩年進入大都更時代，台北市政府陸續推出「都更八箭」政策，推升建商積極布局的意願，尤其是核心的蛋黃區最受建商青睞，參與更新意願高，讓老屋不僅保值，同時擁有增值潛力，這或許也是大安區老屋需求不墜的原因之一。

台北市南港區屋齡超過 30 年的老屋交易占比全市最低，僅 34%。陳金萍指出，南港早期工廠林立，因工業廢氣排放，過往被稱為黑鄉，嗣後隨著污染性產業遷廠、軟體園區與經貿園區開發興闢，重劃區腹地面積充足，加上南港車站三鐵共構的交通機能，吸引產業與人口進駐南港，尤其是大量高科技人才、白領階級進駐，他們多偏好新穎、設備完善、交通便利的住宅產品，因此，2024 年南港區住宅交易中超過半數屋齡是落在 20 年內。

2024 年台北市老屋交易占比最低的行政區則是南港區，占比僅 34%。(鉅亨網記者張欽發攝)

屬於台北市較早發展地區的大同區，2024 年屋齡 10 年內住宅交易占比 33.9%，是台北市 12 行政區中，新屋交易最為熱絡的行政區。陳金萍指出，近年來台北市政府積極推動西區門戶計畫，加上台北雙子星開發計畫加持，許多開發商看好區域發展，積極整合地主透過都更、危老合建推案，主打中低總價、中小坪數產品，市場接受度高。此外，在西區門戶計畫推動下，整體居住環境改善、商圈氛圍翻新，而新建案社區管理較佳等優勢，讓屋齡 10 年內的新古屋接受度大幅提升。