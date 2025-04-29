傳中國豁免美國乙烷關稅 緩解石化業進口壓力
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 23:10
路透周二 (29 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國已取消本月稍早對美國乙烷 (Ethane) 進口所加徵的 125% 關稅，並將其列入豁免清單，旨在減輕本國石化產業的成本壓力。
乙烷是美國頁岩氣開採過程中的副產品，主要用於生產乙烯等重要石化原料。消息人士指出，關稅豁免已於近日生效，但尚未由中國官方公開宣布。由於議題敏感，消息來源要求匿名。
截稿前，中國商務部與海關總署未回應置評請求。
此次乙烷關稅豁免，是中國近期針對中美貿易戰影響採取的一系列措施之一。路透上周曾報導，部分美國製藥、航太及半導體產品也獲得了關稅豁免待遇，以減輕新一輪報復性關稅對中國經濟的衝擊。
本月稍早，中國宣布針對美國部分商品，包括乙烷，在內的進口商品加徵最高達 125% 的關稅，以回應美國總統川普對中國施加新一輪關稅措施。
根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，中國目前購買了將近一半的美國乙烷出口量。2024 年，美國乙烷出口量達到每日 49.2 萬桶，預計 2025 年將增至 53 萬桶 / 日，2026 年進一步增加至 63 萬桶 / 日。
主要進口美國乙烷的中國企業包括衛星化學 (002648-CN)、SP 化學(SP Chemicals)、中國石化(600028-CN)(00386-HK)、三江化工(02198-HK) 與萬華化學 (600309-CN) 等；美國主要出口商則包括 Enterprise Products Partners(EPD-US)與 Energy Transfer(ET-US)公司。
分析人士指出，乙烷作為石化產業的核心原料，對中國下游製造業具有重要戰略價值。此次關稅豁免有助於穩定原料供應鏈，並降低中國化工企業的生產成本，同時也為美國頁岩氣副產品提供了重要出口市場。
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