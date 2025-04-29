傳中國豁免美國乙烷關稅 緩解石化業進口壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 23:10

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路透周二 (29 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國已取消本月稍早對美國乙烷 (Ethane) 進口所加徵的 125% 關稅，並將其列入豁免清單，旨在減輕本國石化產業的成本壓力。

乙烷是美國頁岩氣開採過程中的副產品，主要用於生產乙烯等重要石化原料。消息人士指出，關稅豁免已於近日生效，但尚未由中國官方公開宣布。由於議題敏感，消息來源要求匿名。

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截稿前，中國商務部與海關總署未回應置評請求。

此次乙烷關稅豁免，是中國近期針對中美貿易戰影響採取的一系列措施之一。路透上周曾報導，部分美國製藥、航太及半導體產品也獲得了關稅豁免待遇，以減輕新一輪報復性關稅對中國經濟的衝擊。

本月稍早，中國宣布針對美國部分商品，包括乙烷，在內的進口商品加徵最高達 125% 的關稅，以回應美國總統川普對中國施加新一輪關稅措施。

根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，中國目前購買了將近一半的美國乙烷出口量。2024 年，美國乙烷出口量達到每日 49.2 萬桶，預計 2025 年將增至 53 萬桶 / 日，2026 年進一步增加至 63 萬桶 / 日。