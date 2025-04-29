高盛執行長：市場終將回穩 裁員壓力恐持續升高
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 21:10
高盛集團 (Goldman Sachs)(GS-US) 執行長蘇德巍 (David Solomon) 周二 (29 日) 在接受《彭博》專訪時表示，儘管目前不確定性仍高，導致企業併購 (M&A) 與公開上市 (IPO) 活動放緩，但他相信市場最終將趨於穩定，資本活動會回到更健康的水準。
蘇德巍說：「人們仍然需要交易、融資與投資變現，這只是市場對新環境的預期重置過程。」他指出，即便未來政策不確定性加劇，資本市場活動量可能暫時受壓，但不會完全停滯。
高盛警告裁員風險升溫
蘇德巍同時警告，由於政策不確定性升高，企業高層正加強控管支出，未來裁員潮可能加劇。他指出，自己與眾多執行長及高盛客戶交流後發現，許多企業已開始收緊投資計畫並進一步縮減成本。
蘇德巍強調，「目前的政策環境對於投資與經濟成長並不健康，這種情況必須改善，否則將拖累整體市場活力。」
根據高盛最新財報，儘管整體交易案活動仍低於預期，但受惠於市場波動推動交易需求，高盛股票交易部門於今年第一季創下新高表現，反映出銀行在市場不確定時期的獲利能力。
歐洲刺激政策提振成長預期
蘇德巍受訪時是在挪威，參加當地主權財富基金年度投資會議。他表示，對於美國財政部近期釋出的放寬金融監管訊號感到鼓舞，認為有助於改善銀行體系靈活度。
在談到歐洲時，蘇德巍認為，德國近期推出的大型刺激計畫提振了區域成長希望，同時他也期待布魯塞爾能放寬資本市場與銀行整併相關的監管規範。
蘇德巍說：「我感受到一股積極推進改革的決心，若能打破目前的成長障礙，將對歐洲經濟帶來正向助力。」
整體而言，蘇德巍認為，只要政策環境能逐步改善，市場活動最終將恢復動能，資本市場也會重回健康成長軌道。
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