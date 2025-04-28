〈房產〉重打炒房後 去年Q4短期交易比重驟降 持有5-10年轉售成主流

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-28 12:42

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政府重打炒房後，根據財政部房地合一稅最新統計資料，2024 年房地合一稅總件數達 13.4 萬件，雖較 2023 年成長約 1.7 萬件，不過隨著打炒房政策加壓，第七波信用管制上路後，2024 年第四季總件數僅約 2.6 萬件，足足比第三季少了約 1 萬件。

2024 全年房地合一稅稅率分布，稅率 20% 的案件，也就是持有 5-10 年轉售的交易，仍為最大宗，且占比逐年走高，2024 年達 36.1%。 而兩年內交易的 45% 重稅占比，2024 年 18.2%，比 2022 年的 25.5% 減少 7.3 個百分點，短期交易有下滑趨勢。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年央行接連祭出第六波、第七波信用管制，下半年的房市交易量也逐漸萎縮，而短期轉售的交易，因房價增值空間有限，稅務成本高的情況下，讓利幅度和價格競爭力不及早年就購入的長期持有者。

此外，現在銀行估價偏向保守，尤其是同一物件一年之內有交易紀錄的物件，多半取其低價作為放貸依據，避免行情被過度哄抬的問題，因此這類估價上也趨向劣勢，也導致待售期拉長，促使短期交易逐漸減少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，稅率 20% 的案件長期為房地合一稅的主流，主要是持有期間與稅率差異最明顯所致。現行房地合一稅持有 2~5 年轉售，稅率 35%，持有 5-10 年轉售，稅率 20%，超過 10 年轉售則為 15%，因此持有期間屆滿 5 年前後，稅負差距高達 15%，但屆滿 10 年前後，稅負差距僅 5%，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有 5-10 年時獲利了結。

值得一提的是，除了持有 2 年內轉售交易的 45% 稅率案件占比走低外，去年免稅案件的占比也創下歷年新低，僅約 2 成的案件免稅。