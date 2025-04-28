關稅擔憂緩解！日股續揚一度重返三萬六千點 強彈4700點揭露「大底論」真相

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-28 15:00

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日股今 (28) 日收漲，日經 225 指數一度收復 36000 點大關，為本月以來首見，主要因為圍繞貿易緊張局勢的擔憂情緒持續獲得緩解，市場也有越來越多人認為日股已築完「大底」將反彈向上。

日經 225 上周五 (25 日) 幾乎收復 4 月 2 日川普宣布對等關稅後的跌幅，儘管市場上對二次探底的憂慮仍存，但隨著美國川普政權態度軟化，投資人開始押注日股有望走出獨立行情。

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三菱 UFJ 資產管理基金經理人石金淳認為，儘管美中貿易摩擦風險未消，但目前情況較 4 月初已有改善。此前石金淳在日股下跌期間曾稱「3 萬 1 千點是階段性底部，因豐田賣空比例從 4 月初的 2.3% 驟降至上周三 (23 日) 的 0.9%，顯示法人機構立場正從防禦轉向進攻。

自 4 月 7 日觸及 31136 點以來，日經 225 指數已反彈 4700 點，雖然 Fed 降息預期和日本企業獲利韌性為市場提供支撐，但「關稅不確定性消除」仍是關鍵變數。

個股方面，相機及光刻機大廠佳能上周四 (24 日) 雖將 2025 財年營業利潤預期下修 530 億日圓，但上周五股價仍逆勢上漲 4%，今日也再收高逾 1.5%，該公司明確透過漲價來應對關稅成本的策略獲得市場認可。

佳能在財報新聞稿中表示，此次針對 2025 年業績目標調整的原因，主要因為日元匯率較預期上升，加上受美國川普關稅政策的影響。該公司將藉由漲價來應對美國關稅所導致的成本上漲，但預估漲價將導致銷售數量減少、且不確定性增加將導致客戶投資意願下滑。

佳能指出，川普關稅對該公司今年度營業獲利的影響金額約 340 億日元。這一財測預估值是以 1 美元兌約 144 日元為前提的試算值。

佳能財務長田中稔三說：「川普政府的關稅政策雖是重擔，但因截至上年度（2024 年度）為止持續進行結構改革，因此確保了營收、獲利皆呈現增長。美國市場營收佔佳能整體營收比重約 30%，且多數產品都是在美國境外生產、進口至美國。」

此外，製藥業者第一三共宣布 2000 億日元股票回購計畫後，股價單日飆漲 6%，凸顯日本企業資本運作對股價的提振效應。上周五，花旗也重申對第一三共買進評等，維持每股目標價 6600 日元。

根據第一三共公布的第四財季業績，該藥廠收入年增 21%，營業獲利則飆升至 836 億日元，遠高於市場預期的 340 億日元和花旗自身預測的 405 億日元。

不過，即使日元持續升值，海外投資人仍淨買超 1500 億日股現貨及期貨。分析師普遍認為，日股正處於「預期差修復」階段。