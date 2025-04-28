川普半導體關稅恐引爆全球IT大地震！IDC：今年全球IT支出成長率將驟降至5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-28 15:50

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國際數據公司 (IDC) 最新預測，全球 IT 市場正面臨地緣政策與技術變革的雙重衝擊，全球今年 IT 支出成長率預估從 10% 驟降至 5%，規模縮水約 2000 億美元，半導體市場成長率也可能從 11% 放緩至 9%。這項改變主要因為美國川普政府關稅政策產生的連鎖效應，而與此形成鮮明對比的是，中國 IT 服務市場在政策與技術創新雙重驅動下保持韌性。

IDC 總裁 Crawford Del Prete 表示，若半導體關稅落地，智慧手機、伺服器等產品價格將承壓，消費者購買意願減弱，下半年市場需求或明顯放緩。關稅成本轉嫁將波及半導體設計、製造設備到原物料的全球供應鏈，所有參與者均面臨成本攀升壓力，產業投資決策已出現觀望傾向。

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此外，全球市場的分化格局愈發明顯，亞太地區靠政策支持與技術創新鞏固成長，而北美市場在貿易壁壘下面臨成長轉折點。半導體產業鏈的國際分工體係正承受關稅政策的嚴峻考驗，從設計、製造到原料供應均受波及，產業界對設備投資決策愈發謹慎，但 AI 領域投資熱度不減，生成式 AI 在客戶服務與系統開發的自動化應用被視為企業競爭力的關鍵，相關支出優先順序持續提升。

根據 IDC 最新發佈的《中國 IT 服務市場 (2024 下半年及 2025 全年）跟蹤報告》，隨著 AI 技術與產業融合持續深化，中國 IT 服務市場在 2024 下半年展現出穩健增長動能，今年則預計增速將繼續穩步提升，AI Agent 技術商業化、行業大模型標準化及量子運算試點應用將可能成為關鍵變數。

報告指出，2024 年中國 IT 服務市場整體規模達 525.6 億美元，年增 3.8%，其中去年下半年規模為 273.6 億美元，年增 6.3%，AI 基礎設施、行業智慧化解決方案及數據要素產業協同成為核心成長引擎。

報告還強調，技術融合成為市場成長的核心引擎。中國廠商在 AI 與雲端運算的深度整合中佔優勢，主要企業透過全端服務能力與垂直產業深耕，推動智慧運維、低程式碼開發等輕量化模式落地，例如 AI 驅動的自動化維運工具已滲透至資料中心能源效率管理，主要服務商利用預測性維護技術降低運維成本，生成式 AI 則帶動 GPU/NPU 異質算力設備部署激增，智算基礎設施成為支援類服務成長的關鍵。

IDC 中國企業研究經理張舒指出，技術實施與法遵諮詢需求將隨著資料資產流通持續釋放，中小企業市場可望透過輕量化服務模式釋放更大潛力。

面對不確定性，中美市場呈現截然不同的創新路徑。中國透過政策紅利加速技術落地，美國則因貿易保護主義陷入供應鏈重建陣痛。