川普半導體關稅恐引爆全球IT大地震！IDC：今年全球IT支出成長率將驟降至5%

國際數據公司 (IDC) 最新預測,全球 IT 市場正面臨地緣政策與技術變革的雙重衝擊,全球今年 IT 支出成長率預估從 10% 驟降至 5%,規模縮水約 2000 億美元,半導體市場成長率也可能從 11% 放緩至 9%。這項改變主要因為美國川普政府關稅政策產生的連鎖效應,而與此形成鮮明對比的是,中國 IT 服務市場在政策與技術創新雙重驅動下保持韌性。