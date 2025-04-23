〈房產〉今年前兩月預售屋僅賣7167戶相比去年斬到膝蓋 探5年同期新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-23 15:28

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依最新實價預售揭露件數統計，今 (2025) 年前兩月預售揭露戶數僅 7167 戶，寫下近 5 年以來同期的新低，且較去年同期衰退達 64%，同時以台中市今年同期成交 864 戶年減 79% 最嚴重；由於預售市場過往就是房市領頭羊，受到房市風向改變與房貸政策影響，民眾對於購買預售案顯得更為謹慎。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，1、2 月雖然有年節影響，不過預售案揭露件數出現明顯量縮，反映市場已經沒有不買會更貴心態，反而精挑細選適合自己的個案謹慎購屋，現在市場上已經呈現個案表現，具備有捷運站、總價控制得當、大基地與 CP 值的個案，是現在市場上還能順銷的關鍵。

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依統計顯示，台灣地區今年 1-2 月共揭露預售實價 7167 戶，較去年同期將近兩萬戶年減 64%，台北市今年前兩月 595 戶，算是交易相對穩健的市場，僅較去年同期少 11%，不過其他房價飆漲區就出現大幅人氣衰退，新北市前兩月揭露 1527 戶，年減 54%，桃園市 1352 戶年減 58%，台中市 864 戶年減 79%，台南市 529 戶年減 54%，高雄市 787 戶年減 76%。