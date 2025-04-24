〈房產〉國泰房地產指數：Q1北北桃成交價下滑 桃園建案銷售率僅6.55%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-24 19:07
國建 (2501-TW) 今 (24) 日發布最新國泰房地產指數顯示，2025 年第一季國泰房地產指數，相較上一季為價穩量縮，相較去年同季為價漲量縮。相較於 2024 年第四季，成交價以雙北及桃園下跌，其中，桃園除推案量減少外，銷售率只有 6.55%。
國泰房地產指數並指出，房市表現偏弱；相較去年同季為價漲量縮，房市表現待觀察。
國泰房地產指數指出，台灣央行於去年 9 月第七度調整選擇性信用管制措施實施以來，已造成大部分地區連續兩季成交量明顯減少，雖價格因成本因素仍有支撐，然房市已明顯降溫，符合央行政策預期。而美國四月提出對等關稅政策，對全球經濟影響程度仍充滿變數，房地產受其間接影響預期無法避免。
國泰房地產指數指出，進一步觀察各地區表現，相較上一季，各地區成交價台北、新北及桃園都下跌，雖然新竹、台中、台南、高雄上漲，但成交量均減少；相較去年同季，各地區成交價都上漲，成交量呈穩定或減少。
其中國泰桃園市房地產指數顯示，相較去年同季，推案金額年減近 3 成，銷售率僅 6.55%、 成交量大幅下滑，推案量及成交量在七都中減少幅度最高；在價格面，可發現近年來漲多的房價開始盤整。整體而言，相較上一季為價量俱跌，房市表現衰退；相 較去年同季為價漲量縮，價量背離，房市表現待觀察。
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