高盛CEO：川普想救股市 需要先達成一兩個貿易協議

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-23 17:00

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高盛執行長 David Solomon 近日在接受 CNBC 專訪時表示，美國川普政府應該先試著達成一些貿易協議，藉此向投資人展示其運作方式，並提供一個可理解的框架，這將對美股市場有所幫助。

Solomon 補充說：「我確信的一件事是，如果你能製定一份路線圖，並清楚地了解我們的目標和期望的結果，那麼信心就會提高股市價格。」

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他解釋稱，金融市場短期內往往會反應過度，因為投資人需要時間消化像川普總統「對等」關稅這類宏觀經濟變化。他擔心，若無法達到政策明確的狀態，人們無法信任與依賴，這將會產生長期影響。

Solomon 指出，投資人對於當前不確定性的程度與變化速度感到擔憂，目前的宏觀環境與數月前已非常不同。他在採訪中多次使用了「確定性」與「不確定性」這些詞彙，超過 5 次。

他提到，川普就職前人們對放鬆管制感到樂觀，但上任幾個月後，政策反而變得更加不確定，這種普遍的不確定感正對資產價格和市場產生重大影響。市場正根據這些政策最終樣貌及其執行方式的不確定性，來重新定價資產價值，這導致了資金流動的重大轉移。

這並非 Solomon 首次對川普治下的「不確定性」發出警告。他先前曾指出，由於美國對外貿易戰的不確定性以及企業執行長對前景規畫的迷茫，美國經濟衰退的風險已經有所增加。