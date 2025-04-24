〈房產〉危老時程獎勵落日在即 2024北台灣危老推案站穩千億元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-24 11:17

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危老條例規畫的時程容積獎勵將於 5 月畫下句點，據市調機構統計，2024 年北台灣危老重建住宅案推案量約 1082.7 億元，比起 2023 年下修 17.2%。但仍站穩 1000 億元大關。

同時，依統計顯示，危老主力雙北市都比 2023 年減少，台北市少了 127.4 億元，落至 756.8 億元，新北市年減 72 億元，而為 190.1 億元，都在於推案個數減少，臺北市少了 10 多案，新北市案數腰斬，從 2023 年 32 案降至 15 案。

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住展發言人陳炳辰表示，台北市不少危老新案還在籌備階段，建商的規劃、請照都需要時間，近年傳出趕落日前增加的送件量，與建商正式推案量之間亦有落差，不會即時反映。而台北市素地太少，推案主力仍得依靠老屋改建，後續均可預期表現，像今年就有「西華璞園」、「科達大巨蛋案」兩危老案量體達百億元，大同區、中山區、中正區、士林區也見亮點危老案，危老一哥後況不看衰。但包括新北市在內的其他縣市則較不積極，重劃區新案價值勝於舊市區的老屋重建，去年又是重劃區推案天下，危老案發揮空間有限。

觀察去年台北市推出的重建案，以中山區的「國賓皇琚」、「森仰」，和大安區的「大安 ONE」為指標，各是 180 億元、60 億元、75 億元的預估總銷，「國賓皇琚」揭露價碼站上單坪 200 萬元，總價破 2 億元，市場再次見識危老價更高，更添老宅華麗變身豪宅佳話。而「森仰」、「大安 ONE」都是為市中心門牌，未來發展性強，建商自然積極與地主戶合作，共謀雙贏。但確實也發現地段不錯的老屋改建逐步飽和，比方說大安區、大同區在前年分別推出 9 案及 8 案危老案，去年則各只有 4 案，落差明顯導致量縮。

新北市去年有板橋區的「大陸耑芃」來到 60 億元案量而為指標，然全市危老案數較前年砍半，由於各地多重劃區素地可供興案，建商焦點不必集中舊市區危老改建，即便如板橋區、永和區因門牌鍍金，舊市區較具危老改建條件，去年推出的案數都比前年少了一半，五股區、土城區、淡水區更因可開發土地多，前年還見零星危老新案推出，去年完全銷聲匿跡，建商對舊市區危老案興致不高。

新竹地區在東區、北區素地少而出現不少危老改建案，但去年也年減 58.3 億元，落至 97.8 億元，除了昌傑、金鈜兩建設於北區、東區的危老案量在 10 億元以上，餘皆不及，對比前年昌傑在北區推出總銷 60 億元指標案，相形失色。亦因除了新竹市區外，其他地帶都有可開發土地，如熱門的竹北市就不必拘泥危老案，又能開發大型新案，相對之下市區改建案規模小，支撐不起整體態勢。