〈房產〉全台六都首季預售屋均價通漲 僅台北季跌逾5%、桃園年跌2.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-22 11:57

‌



房仲業者根據實價登錄資料，統計今年首季六都的預售屋均價，與上季相比，六都中，台北市均價下滑但季跌幅不大，僅小跌 5.4%，而新北市則較上季上漲逾 10%，季漲幅居六都之冠。若與去年同期相比，新北市年漲 26.5%，漲幅依然勇奪六都冠軍，桃園則比去年同期微跌 2.1%，是年漲幅唯一下滑的都會。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市不論季漲幅、年漲幅都高居六都之最，主要是去年下半年在板橋、永和、三重、新店等地，都有預售新案衝出逾百萬元的成交單價，高價案的出現，拉高了區域的房價認知行情，加上去年底到今年初，新北市還有捷運聯開指標新案上陣，聯開案因具交通及地段優勢，即便大環境相對冷清，成交價碼仍維持在水準之上，使新北市在首季的預售成交均價維持鮮明漲勢。

‌



陳定中進一步指出，六都中僅台北市的季漲幅下跌，關鍵在於去年第四季台北市的精華地段，有罕見的指標新案釋出，價格表現不俗，比如基地座落信義路四段與光復南路附近的吾雙，就一口氣登錄了數十筆單價逾 200 萬元的交易，也讓台北市去年第四季的整體均價走揚，但到了今年首季，高價登錄的案件漸稀，全市的均價表現也因而較上季滑落。

至於桃園首季較去年同期微跌 2.1%，是因去年初房市景氣尚佳，在桃園區、中壢區等蛋華地段的高價新案交易表現穩健，整體均價表現也不俗，但今年首季市場氣氛相對收斂，買盤也進一步往低單價、低總價的首購案件靠攏，使漲勢較去年同期趨緩。