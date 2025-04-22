〈房產〉永慶房屋宣布再展10店 加碼最高36天「有薪福利假」擴大徵才

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-22 14:20

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有別於許多市場人士對今年台灣房市抱持悲觀態度，曾多次在市場低潮搶先布局的永慶房屋，今年第一季雙北直營門市業績依舊穩健，2025 年 4 月更拋出最新福利：年度額外「有薪福利假」，最高可達 36 天，要讓員工＂薪安、假多、心穩＂。

永慶房屋總經理吳良治表示，房地產是內需為主的產業，川普關稅政策對台灣房市無直接影響。且永慶房屋堅持不做投機客，長期以經營自住客為主，受影響幅度就更小了。加上房價因信用管制已有修正，從永慶房屋第一季的業績表現來看，約 2 成 5 經紀人員業績較去年同期成長超過 5 成。對照近期陸續傳出房仲品牌悄悄關店，再次證明永慶房屋是「不景氣中的贏家」。

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在董事長孫慶餘的帶領下，永慶房屋多次在市場低谷果敢決策，搶先布局趁勢拉大與同業差距，這次也不例外。吳良治總經理強調，看好房市長期發展，永慶房屋目標再展 10 店，持續擴大招募。

面對大環境衝擊，永慶房屋搶先布局、吸引人才，4 月推出最新福利：年度額外「有薪福利假」，最高可達 36 天。（圖：永慶房屋提供）永慶房屋搶先布局、吸引人才，4 月推出最新福利：年度額外「有薪福利假」，最高可達 36 天。（圖：永慶房屋提供）

「有幸福的員工，才有滿意的客戶」是永慶房屋核心理念之一，特別在大環境波動時，「優先照顧員工、保障他們權益」更是孫慶餘董事長的堅持！甚至還會提高福利，用幸福感打敗不景氣魔咒。

過去曾有多次紀錄，如：2015 年房市交易量下滑，市場傳有百家房仲門店倒閉，惟永慶房屋逆勢推「彈性工作 8 小時」及「工作遊戲化」，助經紀人員聚焦有價值的工作，工時降低 20%，業績穩健成長。再者，2024 年下半年市場逐步反轉向下，永慶房屋做的第一件事，是提高經紀人員月收入保障，除維持業務新人首年 60 萬元保障外，更將第 13 個月起的最低收入保障，從 3.6 萬元提高至 3.8 萬元，業務底薪最高更可達 7.5 萬元，業績獎金另計。

如今，面對「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」的影響，加上近期美國總統川普的關稅政策，可能限制台灣出口、影響經濟表現，永慶房屋不僅不縮手，甚至加碼新福利力挺員工。除了原有的業務新人首年保障每月 5 萬元，讓新人安心學習外，符合資格者加碼每月最高 3 天「有薪福利假」，讓經紀人員在原有的特休假外，另有年度最高 36 天有薪福利假！要給同仁更穩定幸福的職場，讓同仁「薪安、假多、心穩」，在永慶房屋永續發展。

永慶房屋第一季業績依舊穩健，約 2 成 5 經紀人員業績較去年同期成長超過 5 成。（圖：永慶房屋提供）

30 多年來，永慶房屋不斷從危機中創造新高峰，如：2003 年的 SARS、2008 年的金融海嘯、2014 政府調控房市政策、2020 年新冠肺炎疫情，到去年的「第七波信用管制」及最新的川普關稅政策影響，永慶房屋都以亮眼的績效證明其在逆勢中的強大競爭力。