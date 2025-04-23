〈房產〉首季商辦租賃去化幾乎由B辦包下 A+級辦公大樓追價意願有限

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-23 10:54

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由商仲最新統計，2025 年第一季台北市中心優質辦公室淨去化量總計 4632 坪，寫下過去一年以來單季最高，大致回歸長期平均水準。值得一提的是，季內總淨去化量主要由 B 辦大樓所貢獻，而 A 辦淨去化量僅有 158 坪。

世邦魏理仕 (CBRE) 總經理林敬超表示，隨著未來新大樓陸續釋出，將為租戶提供更多辦公空間選擇，有利企業挑選各方面條件較佳的搬遷地點。另一方面，鑑於當前全球經貿環境面臨諸多不確定性，將影響部分企業獲利狀況及其資本支出計畫，預料短期內不少企業將採取較謹慎的租賃策略，甚至可能見到少數租戶終止搬遷計畫，改為續簽租約。未來數月辦公室市場詢問度可望保持穩定，惟實際成交數量與時程可能遞延，升級需求仍將持續驅動著市場上的搬遷活動，但搬遷交易將以中小坪數單位為主。

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據世邦魏理仕 (CBRE) 研究部指出，第一季 A 辦淨去化量驟降主要因多棟 A 辦大樓同時有租戶遷出或縮減租賃面積，加以大型租賃案件偏少，影響整體 A 辦去化表現。由於季內無新大樓完工，第一季台北市中心 A 辦及 B 辦空置率分別較上季下滑，整體優質辦公室平均空置率自上季下降 0.4 個百分點至 5.8%。

CBRE 研究部指出，2025 年第一季 A 辦及 B 辦平均租金為新台幣 3082 元 / 坪、1924 元 / 坪，分別較上季成長 0.2%、0.3%，租金成長動能主要源自於多棟新完工大樓寫下高出區域行情的成交單價，促使平均租金水準維持緩升走勢。

同時，目前市場情勢依然以房東方較占優勢，多數房東未因新供給逐漸增加而修正談判策略，僅有極少數房東適度調整免租期等優惠條件，整體而言租賃市場的議價空間仍舊狹小。各商圈中，信義基隆區內多棟 A + 級辦公大樓的平均租金已來到新台幣 3976 元 / 坪，惟自 2023 年以來每一季的季增幅僅介於 0.1% 至 0.2% 間，顯示租戶追價意願已然有限。