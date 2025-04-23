〈陸股盤後〉川普鬆口稱對中國145%關稅太高 會大幅下降 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-23 16:30

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中國股市三大指數周三（23 日）收盤漲跌互見，在美中關稅戰硬碰硬之際，美國總統川普周二鬆口，聲稱對中國 145％關稅非常高，接下來關稅會大幅降低。

滬指周三收盤跌 0.1% 報 3,296.36 點，深證成指漲 0.67% 報 9,935.8 點，創業板指漲 1.07% 報 1,949.16 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2626 兆元。

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食品飲料、物流、旅遊餐飲、農業、零售、房地產、釀酒類股走低，化纖、家電族群拉升，人形機器人、飛行汽車、消費電子概念股活躍。

川普周二鬆口，聲稱對中國 145％關稅非常高，接下來會大幅降低，但關稅不會降至零。

據《紐約郵報》報導，川普在談到目前針對中國商品的最高稅率時坦言，145% 稅率實在太高了，「不會那麼高。不，不會接近那個水準，會大幅下降，但也不會降到零。」

川普在白宮受訪時表示，美中進行貿易談判時，他不會採取強硬態度，不會再提新冠肺炎，「不，我不會提 COVID。我不會說，『喔，我要對中國來硬的，要對習主席來硬的。』我方會非常友善。」

就在川普提出這番話前不久，據《彭博》報導，美國財政部長貝森特周二也在一場閉門投資高峰會上表示，美中關稅僵局「無法持續」，他預料情勢會降溫。

依據出席者轉述，貝森特在會中坦言，美中兩國雖尚未展開談判，但他認為「仍有達成協議的可能性」。

白宮發言人李威特周二表示，已收到 18 個國家的關稅協議提案，川普政府官員本周預定與 34 個國家開會商討。