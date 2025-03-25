難怪央行出手打炒房！去年全台房貸餘額暴增1兆元 增速爲9年來之最

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-25 16:31

‌



根據台灣央行的消費者貸款及建築貸款餘額統計，去年房貸餘額年增 1.05 兆，僅用了一年的時間房貸餘額就暴增 1 兆，由 10 兆元跳增到 11.1 兆元，如以統計 2016-2018 年房貸餘額總共增加約 8500 億元，去年房貸餘額增速實在太快太猛，逼得央行出手降溫避免房市失控。

‌



而統計顯示，2015 年底國內的購置住宅貸款房貸餘額為 6.1 兆元，到了 2018 年底才增加到 7 兆元，2020 年底增加到 8 兆元，也經歷將近 2 年的時間，2022 年底則增加到 9.4 兆元，2023 年底則是達到 10 兆元，不過之後僅僅一年時間就增加了 1 兆元，到了 2024 年底就達到 11 兆元。

同時，這中間陸續有銀行放款接近滿水位，還有第四季央行政策踩煞車降溫，否則數字可能會更可觀。

曾敬德指出，現在銀行仍謹慎放款，加上過去一段時間放出去的房貸金額不少，陸續有民眾發現寬限期到期後想要展延，也不如以前容易，銀行也想要快點回收房貸本金，整體房貸環境今年還是偏緊的基調不變。