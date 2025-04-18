〈房產〉去年12月保險業房貸人數年增1.4倍 利率竟比銀行低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-18 15:49

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去年銀行房貸開始限縮後，購屋人向外尋找銀行以外的金融機構尋求房貸方案，根據聯徵中心 12 月的資料顯示，銀行房貸新增人數 1.97 萬人，年減幅度達 24%，不過農漁會信用部與保險公司逆勢增加，保險公司房貸新增 650 人，年增率高達 1.42 倍，農漁會信用部則是新增 2631 房貸人數，年增率達到 30%，購屋人正往非銀行體系管道爭取房貸機會。

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統計顯示，去年 12 月各金融機構的房貸新增人數狀況，只有農漁會與保險公司的人數呈現年增，全體銀行新增人數 1.97 萬人，年減幅度達 24%，農漁會與保險公司則承接走了部分房貸需求，農漁會信用部 12 月新增房貸人數為 2631 人，年增 30%，保險公司則是新增房貸人數 650 人，年增率高達 142%，比較有趣的是 2023 年底房貸利率最低的還是銀行，不過 2024 年 12 月農漁會與保險公司的房貸利率平均 2.25% 反而低於全體銀行的平均利率 2.3%。

去年第七波選擇性信用管制後，市場資金吃緊，不僅要排隊等撥款，銀行也慢慢開始調高利率以價制量，12 月全體銀行平均利率為 2.3%，不過根據央行上次公開的資料顯示，2024 年 12 月到 2025 年 1 月一般首購的利率平均已達 2.53%。