失序新世界！華爾街大多頭：川普創造全球六大不安

鉅亨網編譯許家華 2025-04-22 09:10

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知名投顧公司 Yardeni Research 最新評論強調，美國川普總統激進的關稅政策擾亂傳統全球秩序，導致所謂的「新世界失序」，引起普遍不安，目前尚不確定其經濟影響，讓全球投資者和貿易夥伴保持高度警覺。

該投顧公司創辦人、素有華爾街「大多頭」之稱的 Ed Yardeni 表示：「川普的關稅風暴讓世界陷入緊張，最終可能創造出新的世界秩序，但目前我們面臨的是『新世界失序』，每個人都在忙於適應川普難以預測的政策轉向，其經濟後果尚不確定。這種不確定性讓華爾街緊張不安，也讓美國的貿易夥伴國緊張不安。」

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首先，Yardeni 指出，川普的關稅政策讓每個人都感到緊張。 目前美國正與日本、歐盟、韓國、印度等 15 個主要經濟體進行關稅協議談判。截至目前，已有 75 個國家表示有興趣與美國進行貿易談判。續的不確定性抑制全球股市，尤其是自 2025 年 4 月 2 日（即所謂的「解放日」）以來。然而，在川普總統決定將對除中國以外的所有國家的對等關稅推遲 90 天后，4 月 9 日股價大幅上漲。

川普的關稅措施包括對鋼鐵進口徵收 25% 的關稅，對鋁進口徵收類似的關稅，以及對所有進口汽車、卡車和某些汽車零件徵收 25% 的關稅，自 2025 年 4 月 3 日起生效。此外，不符合 USMCA 貿易協定規定的加拿大和墨西哥商品也面臨 25% 的關稅。 4 月 14 日，川普暗示可能暫時豁免汽車產業關稅，以便汽車製造商調整供應鏈。

第二，川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的對決讓所有人都感到緊張。兩人關係一直劍拔弩張，因為川普稱鮑爾的利率政策令他失望，但儘管川普一再批評並要求降息，鮑威爾仍然堅稱「關稅恐導致通膨和成長放緩」。川普持續向鮑爾施壓，要求降息，甚至暗示希望鮑威爾在 2026 年 5 月任期結束前辭職。

第三，美國經濟令所有人緊張不安。Yardeni 指出，經濟指標顯示出好壞參半的訊號，美國經濟在某些領域表現出韌性，但同時也面臨衰退風險和通膨壓力。消費者信心下降，但零售額卻表現出意想不到的強勁勢頭。 3 月工業生產下降，但製造業和採礦業產出上升。