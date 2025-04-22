日本首相石破茂強硬表態：不會在美國關稅談判中一味讓步

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 08:10

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日本首相石破茂發表關稅戰爆發以來最強硬表態，直球面對美國總統川普帶來的貿易壓力。

石破茂周一（21 日）在日本國會表示：「如果日本放棄一切，將無法確保國家利益。」這是自川普政府對日本敏感汽車和農業領域發起貿易戰以來，石破茂發表的最具對抗性言論之一。

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石破茂特別強調了保護日本農業的重要性：「我國一直使用各種方法保護農業，如關稅和最低准入規則。我國必須繼續保護農業，當然，我國也必須保護消費者安全。」

分析師認為，儘管石破茂的表態強硬，日本實際上需要尋找討價還價的籌碼，以期獲得美國全面豁免關稅。

早些時候，美國將部分「對等關稅」暫緩了 90 天，但日本仍面臨 25% 汽車、鋼鐵和鋁材出口關稅。

日本可能提議增加美國大米和黃豆進口，並可能放寬對進口汽車安全標準，以推動關稅談判向前發展。

日本可能在汽車、農產品領域鬆口，但石破茂明確排除為任何協議犧牲農民、降低農產品保護的可能性。

日本談判代表仍排除與美國迅速達成協議的可能性。日本經濟再生大臣赤澤亮上周與美方進行首輪談判。赤澤亮回國後表示：「我方不會快速達成協議，很難說需要多長時間才能彌合雙方之間的分歧。」

赤澤亮在談判中要求美方按照優先順序列出其談判重點，以便日方評估讓步空間。不過，美方對日本的具體要求仍然模糊。