鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADRHDB-US的目標價調升至75.48元，幅度約3.56%

〈房產〉台積電設廠驅動區域地產榮景有跡可循 太平洋房屋正式插旗日本九州

〈台積電年報〉魏哲家去年薪資達9.46億元 還有23位副總年薪破億元

〈台積電年報〉魏哲家：今年是穩健成長的一年 先進製程占比7成以上