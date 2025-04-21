鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADRHDB-US的目標價調升至75.48元，幅度約3.56%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共43位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)提出目標價估值：中位數由72.89元上修至75.48元，調升幅度3.56%。其中最高估值93.48元，最低估值56.21元。
綜合評級 - 共有43位分析師給予HDFC Bank Ltd. - ADR評價：積極樂觀40位、保持中立3位、保守悲觀0位。
HDFC Bank Ltd. - ADR今(21日)收盤價為72.155元。近5日股價上漲3.56%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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