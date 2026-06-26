鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.69元下修至6.5元，其中最高估值8.25元，最低估值4.47元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.25(8.25)
|6.42
|10.68
|32.1
|最低值
|4.47(4.47)
|2.03
|0.82
|3.26
|平均值
|6.45(6.52)
|4.26
|4.66
|10.05
|中位數
|6.5(6.69)
|4.12
|4.02
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|106.94億
|93.30億
|107.06億
|129.63億
|最低值
|85.46億
|68.39億
|63.26億
|79.35億
|平均值
|93.95億
|82.43億
|83.48億
|97.10億
|中位數
|94.22億
|83.43億
|82.69億
|82.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|3.99
|營業收入
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
|89.20億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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