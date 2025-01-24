鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為68.55元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 02:15
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元下修至3.06元，其中最高估值3.35元，最低估值2.82元，預估目標價為68.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.35(3.35)
|4.39
|6.03
|4.31
|最低值
|2.82(2.82)
|2.95
|3.4
|3.84
|平均值
|3.07(3.14)
|3.44
|3.98
|4.08
|中位數
|3.06(3.12)
|3.4
|3.89
|4.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|221.47億
|270.71億
|341.37億
|274.12億
|最低值
|192.52億
|206.24億
|230.32億
|274.12億
|平均值
|197.76億
|222.91億
|256.40億
|274.12億
|中位數
|195.09億
|219.48億
|254.06億
|274.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.11
|2.33
|2.77
|3.08
|3.28
|營業收入
|208.37億
|211.93億
|222.90億
|255.23億
|484.15億
詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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