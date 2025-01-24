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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為68.55元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 02:15


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元下修至3.06元，其中最高估值3.35元，最低估值2.82元，預估目標價為68.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.35(3.35)4.396.034.31
最低值2.82(2.82)2.953.43.84
平均值3.07(3.14)3.443.984.08
中位數3.06(3.12)3.43.894.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值221.47億270.71億341.37億274.12億
最低值192.52億206.24億230.32億274.12億
平均值197.76億222.91億256.40億274.12億
中位數195.09億219.48億254.06億274.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.112.332.773.083.28
營業收入208.37億211.93億222.90億255.23億484.15億

詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHDB

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