鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行FITB-US的目標價調降至45元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-04-19 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對五三銀行(FITB-US)提出目標價估值：中位數由46.5元下修至45元，調降幅度3.23%。其中最高估值56元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予五三銀行評價：積極樂觀15位、保持中立10位、保守悲觀0位。
五三銀行今(19日)收盤價為34.15元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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