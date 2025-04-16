三星李在鎔身家暴減37億美元 跌落韓國首富寶座

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-16 14:50

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受到政治動盪，與川普關稅政策的攪亂，導致韓國股市下挫，讓三星電子會長李在鎔的財富減少了 37 億美元，降至 78 億美元，從去年的首富之位下滑至第二名。私募股權大佬金秉奏（ Michael Kim ）以身價 95 億美元，奪回榜首。

《富比世》公布 2025 年韓國富豪榜，指出去年 12 月韓國時任總統尹錫悅短暫宣布戒嚴，引發該國數十年來最嚴重的政治危機。尹錫悅隨後被停職，最後遭彈劾。

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政治動盪加上美國關稅，令韓國股市 Kospi 指數受到衝擊，自去年同期評估該國富豪財富狀況以來，該指數已下跌 15% 。韓國前 50 大富人的財富總額，從去年的 1,150 億美元降至 990 億美元。

三星電子會長李在鎔財富也減少了 37 億美元，降至 78 億美元，從去年的首富之位下滑至第二名。

私募股權大佬金秉奏身家小幅降至 95 億美元，但時隔一年還是重新奪回了榜首。他的安博凱直接投資基金（ MBK Partners ）備受關注，因為其經營的連鎖超市 Homeplus 負債累累，陷入財務困境，已申請企業重整。

身家成長最多的是 Meritz Financial Group 會長趙正鎬（ Cho Jung-ho ），他的財富猛增 15 億美元，達到 77 億美元，成為韓國第三大富豪，較去年晉升一名。 Meritz 旗下保險和證券部門合併後，這家重量級金融公司在 2024 年實現了創紀錄的 2.3 兆韓元（約 16 億美元）淨利。

另一位財富受挫的富豪是韓美半導體（ Hanmi Semiconductor ）會長兼首席執行官郭東信（ Kwak Dong Shin ），其財富暴跌超三分之二，降至 12.5 億美元。這家半導體封裝設備製造商的股價較一年前腰斬，營收成長也失去了動力。