鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧多比系統ADBE-US的目標價調降至506.44元，幅度約3.54%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對奧多比系統(ADBE-US)提出目標價估值：中位數由525元下修至506.44元，調降幅度3.54%。其中最高估值703元，最低估值380元。
綜合評級 - 共有42位分析師給予奧多比系統評價：積極樂觀28位、保持中立14位、保守悲觀0位。
奧多比系統今(14日)收盤價為352.47元。近5日股價上漲3.54%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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