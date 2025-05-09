〈美股盤後〉川普喊話快去買股 四大指數全揚 比特幣突破10萬美元
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-09 05:30
受惠於美英達成新貿易協議，加上美國總統川普喊話買股，風險偏好情緒大振，美股週四 (8 日) 全面上漲，債券下跌，比特幣突破 10 萬美元大關。
川普宣布，美國與英國已達成一項全面且完整的貿易協議。根據協議內容，英國對美國商品的平均關稅將從 5.1% 降至 1.8%，並擴大美國商品的進口管道；相對地，英國出口至美國的商品仍適用本輪關稅改革下的「10% 全球基準稅率」。
川普表示，這份協議只是起點，並強調貿易談判與國會即將通過的稅改法案，讓此刻成為投資美股的絕佳時機。他直言：「現在最好趕快去買股票。」
此外，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 預計將於本週末前往瑞士日內瓦，與中國高層官員展開新一輪貿易磋商。
對此，川普亦表達樂觀態度，他相信美中談判將取得實際進展，預測北京方面將願意做出讓步，他可能會考慮削減對中國的懲罰性關稅。
另一方面，聯準會週三宣布維持利率不變，但指出經濟不確定性升高，通膨與失業風險加劇，為美國經濟前景增添陰影。
聯準會主席鮑爾表示，央行將採取觀望態度，並警告川普關稅政策恐將帶來更多市場波動與經濟壓力。
而對於鮑爾遲遲不願採取預防性降息，川普週四再次發難，痛批鮑爾是「一無所知的傻瓜」。
美股週四 (8 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面收高。Meta (META-US) 上漲 0.20%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.92%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.79%。
費半成分股同樣氣勢強勁。輝達 (NVDA-US) 漲 0.26%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.12%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.45%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.55% ；AMD (AMD-US) 上漲 1.34%；美光 (MU-US) 上漲 3.06%。
台股 ADR 呈漲跌互見走勢。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.20% ；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.32%。
企業新聞
波音成為道瓊指數中表現最好的股票，作為美英貿易協議的一部分，波音獲英國航空公司訂購 100 億美元飛機後股價勁揚，波音 (BA-US) 強彈 3.34% 至每股 191.70 美元。
美英協議豁免英國引擎供應商勞斯萊斯 Rolls-Royce(RR-L) 生產的飛機零件後，航空股攀漲。達美航空 (DAL-US) 狂飆 7.18% 至每股 48.54 美元。
輝達 (NVDA-US) 上漲 0.26% 至每股 117.37 美元。美國商務部 7 日證實，川普政府將撤銷拜登政府時期，針對先進人工智慧 (AI) 晶片出口的限制措施，以新規定取代。
經濟數據
- 美國上週初領失業金人數報 22.8 萬，預期 23.1 萬，前值 24.1 萬
- 美國上週續領失業金人數報 187.9 萬，預期 189 萬，前值 190.8 萬
華爾街分析
道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 提到：「川普政府的貿易談判方式已明顯轉向緩和而非對抗，這種轉變可能導致未來幾週與貿易夥伴達成協議的框架，並為財務狀況提供支持。」
Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「隨著川普貿易戰開始取得一些進展，投資人將美英貿易方面的進展視為達成更多協議的希望訊號。」
City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 指出：「由於貿易協議樂觀情緒不斷增強，提振風險偏好情緒，並推動美股上漲，金價走弱。」
City Index 和 Forex.com 的 Fawad Razaqzada 預期：「美中週末會晤更像是一次外交破冰，而非突破性時刻。我們可能會面臨一個漫長的談判季，這可能會限制風險資產的上行潛力。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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