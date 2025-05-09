〈美股盤後〉川普喊話快去買股 四大指數全揚 比特幣突破10萬美元

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-09 05:30

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受惠於美英達成新貿易協議，加上美國總統川普喊話買股，風險偏好情緒大振，美股週四 (8 日) 全面上漲，債券下跌，比特幣突破 10 萬美元大關。

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川普宣布，美國與英國已達成一項全面且完整的貿易協議。根據協議內容，英國對美國商品的平均關稅將從 5.1% 降至 1.8%，並擴大美國商品的進口管道；相對地，英國出口至美國的商品仍適用本輪關稅改革下的「10% 全球基準稅率」。

川普表示，這份協議只是起點，並強調貿易談判與國會即將通過的稅改法案，讓此刻成為投資美股的絕佳時機。他直言：「現在最好趕快去買股票。」

此外，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 預計將於本週末前往瑞士日內瓦，與中國高層官員展開新一輪貿易磋商。

對此，川普亦表達樂觀態度，他相信美中談判將取得實際進展，預測北京方面將願意做出讓步，他可能會考慮削減對中國的懲罰性關稅。

另一方面，聯準會週三宣布維持利率不變，但指出經濟不確定性升高，通膨與失業風險加劇，為美國經濟前景增添陰影。

聯準會主席鮑爾表示，央行將採取觀望態度，並警告川普關稅政策恐將帶來更多市場波動與經濟壓力。

而對於鮑爾遲遲不願採取預防性降息，川普週四再次發難，痛批鮑爾是「一無所知的傻瓜」。

美股週四 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 254.48 點，或 0.62%，收 41,368.45 點。

那斯達克指數上漲 189.98 點，或 1.07%，收 17,928.14 點。

S&P 500 指數上漲 32.66 點，或 0.58%，收 5,663.94 點。

費城半導體指數上漲 44.08 點，或 1.00%，收 4,430.44 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 81.41 點，或 0.64%，收 12,743.52 點。

標普 11 大板塊多收紅，漲幅領先的包括非必需消費品、工業與能源類股，顯示市場風險偏好回升，而醫療保健與房地產收黑。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面收高。Meta (META-US) 上漲 0.20%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.92%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.79%。

台股 ADR 呈漲跌互見走勢。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.20% ；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.32%。

企業新聞

波音成為道瓊指數中表現最好的股票，作為美英貿易協議的一部分，波音獲英國航空公司訂購 100 億美元飛機後股價勁揚，波音 (BA-US) 強彈 3.34% 至每股 191.70 美元。

美英協議豁免英國引擎供應商勞斯萊斯 Rolls-Royce(RR-L) 生產的飛機零件後，航空股攀漲。達美航空 (DAL-US) 狂飆 7.18% 至每股 48.54 美元。

輝達 (NVDA-US) 上漲 0.26% 至每股 117.37 美元。美國商務部 7 日證實，川普政府將撤銷拜登政府時期，針對先進人工智慧 (AI) 晶片出口的限制措施，以新規定取代。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.8 萬，預期 23.1 萬，前值 24.1 萬

美國上週續領失業金人數報 187.9 萬，預期 189 萬，前值 190.8 萬

華爾街分析

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 提到：「川普政府的貿易談判方式已明顯轉向緩和而非對抗，這種轉變可能導致未來幾週與貿易夥伴達成協議的框架，並為財務狀況提供支持。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「隨著川普貿易戰開始取得一些進展，投資人將美英貿易方面的進展視為達成更多協議的希望訊號。」

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 指出：「由於貿易協議樂觀情緒不斷增強，提振風險偏好情緒，並推動美股上漲，金價走弱。」

City Index 和 Forex.com 的 Fawad Razaqzada 預期：「美中週末會晤更像是一次外交破冰，而非突破性時刻。我們可能會面臨一個漫長的談判季，這可能會限制風險資產的上行潛力。」