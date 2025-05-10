〈能源盤後〉中美貿易談判樂觀 原油漲近2% 本周漲逾4% 4月中旬來首見

鉅亨網編譯許家華 2025-05-10 06:00

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原油期貨價格周五 (9 日) 收漲近 2%，且是自 4 月中旬以來的首次周度上漲，係因美英貿協達成後，市場樂觀期待美國與中國的會談前景。

Brent 原油期貨價格上漲 1.07 美元或 1.7%，收每桶 63.91 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 1.11 美元或約 1.9%，收每桶 61.02 美元。

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與上周相比，兩項基準原油期貨價格本周均漲逾 4%。

美國總統川普周五表示，中國應該向美國開放市場，對中國商品徵收 80% 的關稅「似乎是正確的」。此前一日，他宣布與英國達成協議，將降低英國汽車和鋼鐵進口至美國的關稅。

經紀公司 StoneX 的石油分析師 Alex Hodes 表示，「儘管能源市場一直看跌，但最終還是擺脫了部分悲觀情緒，並隨著貿易關係開始取得進展而重新跟進廣泛市場的樂觀情緒。」

美英達成協議，加上川普對中國的言論令市場期待華盛頓和北京之間達成類似協議。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 將於 5 月 10 日在瑞士會見中國最高經濟官員、國務院副總理何立峰。

目前美國對中國進口商品徵收的關稅為 145%。「雖然這個數字高得令人望而卻步，但你無法否認這個數字……80% 遠低於 145%。」Hodes 在給客戶的信中寫道。

根據中國海關周五公布的數據，4 月中國出口成長快於預期，進口降幅有所收窄，讓中國當局在談判前鬆了一口氣。

中東前景未朗

交易平台 Tradu 的高級市場分析師 Nikos Tzabouras 表示，中東地區敵對情緒加劇也推高本周油價。

以色列軍方稱其攔截了一枚從葉門向其領土發射的飛彈。胡塞武裝份子聲稱主導了上周五的襲擊行動，幾天前，阿曼居中調節令美國與胡塞武裝份子停火。

資產管理公司康寧大宗商品研究主管 Marcus McGregor 表示，油價前景仍不確定，很大程度上取決於美國經濟趨勢、貿易政策以及對伊朗和俄羅斯制裁的執行情況。

周四，美國對第三家中國獨立煉油廠實施制裁，因為該煉油廠購買了伊朗原油。本周末，第四輪美伊核談判將在阿曼舉行。

本周，石油輸出國組織及其盟友（統稱 OPEC+）計劃增加石油產量，縮限油價上漲空間。

但路透社的調查發現，由於利比亞、委內瑞拉和伊拉克的產量下降，其程度大於 OPEC + 計劃增加的產量，因此 OPEC 4 月石油產量小幅下降。