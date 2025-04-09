〈能源盤後〉中美貿易戰再升級 油價跌逾1美元 觸及4年最低

鉅亨網編譯許家華 2025-04-09 05:37

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由於全球兩大經濟體──美國和中國的貿易衝突，加劇市場對經濟衰退的擔憂，打壓了投資者情緒，原油期貨價格周二 (8 日) 收盤跌逾 1 美元 / 桶，至 4 年來的最低水準。

Brent 原油期貨價格下跌 1.39 美元或 2.16%，收每桶 62.82 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 1.12 美元或 1.85%，收每桶 59.58 美元 。

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在美國總統川普 4 月 2 日宣布對所有美國進口產品徵收「互惠關稅」後，這兩種基準原油價格周一分別下跌 14% 和 15%。

白宮官員表示，由於中國當局未能在川普設定的周二中午期限前取消對美國商品徵收的報復性關稅，美國將從周三美東時間凌晨 12:01 起對中國產品徵收 104% 的關稅。

不斷升級的貿易衝突導致 Brent 原油期貨價格盤中跌逾 2 美元 / 桶，WTI 原油期貨價格盤後下跌 2 美元，美股指數也普遍下跌。

川普周二威脅稱，如果中國不取消對美國 34% 的報復性關稅，美國將對中國產品加徵 50% 的關稅 (即自原本 54% 的關稅提高至 104%)。中國當局則誓言不會屈服於美國的「勒索」。

中國商務部揚言，中國「將戰鬥到底」，這加劇了人們對全球經濟萎縮的擔憂。

金融服務公司 StoneX 的市場策略總監 Alex Hodes 表示：「這種情況表明全球經濟衰退，人們開始擔心能源需求下降。」

美國貿易代表 Jamieson Greer 周二向美國參議員表示，中國尚未表態願意努力實現貿易互惠。

高盛預測，在不同情境下，到 2025 年 12 月，Brent 原油和 WTI 原油價格將分別達到每桶 62 美元和 58 美元，一年後則將分別達到每桶 55 美元和 51 美元。

摩根大通全球大宗商品策略主管 Natasha Kaneva 表示，美政府強烈傾向將原油價格降至每桶 50 美元或更低，並將此目標視為首要目標。「這包括政府願意忍受類似於 2014 年 OPEC 與頁岩油價格戰期間，頁岩油行業所經歷的行業混亂時期，如果這最終導致石油生產成本降低。」Kaneva 說。

美伊談判

川普周一意外宣布美國和伊朗將就核子計畫開始直接會談，但伊朗外交部長表示，會談將是間接的。

美國能源部長 Chris Wright 周二表示，如果伊朗不能與川普就其核子計畫達成協議，伊朗將面臨更嚴厲的制裁。「因此，我當然希望對伊朗實施非常嚴厲的制裁，藉此迫使他們放棄核子計畫。」

API 石油庫存數據

與此同時，市場消息人士周二援引美國石油協會 (API) 的數據稱，上周 (4/4 止) 美國原油庫存減少 110 萬桶、餾分油庫存減少 180 萬桶，而汽油庫存增加 21 萬桶。

由於 API 公布上周原油庫存下降，WTI 原油期貨周二盤後價格下跌至約莫每桶 58.22 美元。