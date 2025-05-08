〈能源盤後〉中美貿易前景黯淡 供應擔憂緩解 原油跌逾1美元

鉅亨網編譯許家華 2025-05-08 05:42

‌



原油期貨價格周三 (7 日) 跌逾 1 美元 / 桶，係因投資者質疑即將舉行的中美貿易談判取得突破的可能性，且伊朗與美國可望達成核子協議而降低供應擔憂。

Brent 原油期貨下跌 1.03 美元或 1.66%，收每桶 61.12 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.02 美元或 1.73%，收每桶 58.07 美元。

‌



美中會談

美國和中國將在瑞士召開會議，這可能是解決擾亂全球經濟的貿易戰的第一步。

此前中美緊張局勢已連續數周升級，目前兩國之間的商品進口關稅已飆升至 100% 以上。

Axi 市場分析師 Thiago Duarte 表示：「儘管此次會議可能預示著關係解凍，但對突破的預期仍然很低。除非美國獲得重大貿易讓步，否則局勢似乎不太可能進一步緩和。」

美財長貝森特 (Scott Bessent) 被問及這場即將舉行的中美會談時，他稱此次會談是「進展的相反詞」。

美伊核協

美國副總統范斯（J.D. Vance）稱華盛頓與伊朗的會談「迄今一切順利」，並表示雙方將達成協議，讓伊朗重新融入全球經濟，同時防止其獲得核武。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示：「美國可望解除對伊朗石油的制裁，目前這是伊朗石油面臨的最大壓力。」

先前美伊第四輪談判遭推遲後，美國威脅對伊朗實施二級制裁。伊朗每日石油產量超過 300 萬桶，約佔全球產量的 3%。

需求前景

美國聯準會維持利率穩定，但表示通膨和失業率上升的風險已經上升，讓經濟前景更添陰影，因為聯準會正努力應對川普關稅政策的影響。

美國能源資訊署 (EIA) 的數據顯示，上周美國汽油庫存意外增加，引發人們對美國夏季駕駛季節前需求疲軟的擔憂，此點也令兩大基準原油期貨價格承壓。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示：「這是數周來首次汽油數據不佳的報告。過去煉油廠一直在提高產能利用率，但今天的報告卻顯示產能利用率下降了。」

然而，上周美國原油庫存減少 200 萬桶，至 4.384 億桶，而路透社調查的分析師預期為減少 83.3 萬桶。

一些美國生產商示意將削減支出，並警示美國石油產量可能已觸頂。此點縮減了原油價格跌幅。

此外，PVM 分析師 Tamas Varga 表示，中東地區以色列和胡塞武裝之間的衝突增加了地緣政治風險溢價。