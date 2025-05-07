〈能源盤後〉歐洲 中國需求增加+美國產量減少 原油漲約3%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-07 06:03

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受歐洲和中國需求增加、美國產量下降、中東局勢緊張等跡象影響，以及油價在跌至四年低點後隔日買家湧現，原油期貨價格周二 (6 日) 大漲約 3%。

Brent 原油期貨價格上漲 1.92 美元或 3.2%，收每桶 62.15 美元。

美國西德克薩斯中質原油（WTI）上漲 1.96 美元或 3.4%，收每桶 59.09 美元。

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前一日，由於 OPEC+ 決定提高產量，兩大基準原油期貨價格周一均創下自 2021 年 2 月以來的最低收盤價，且均從技術面超賣區域回升。

能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 分析師表示：「市場可能出現一些抄底行為，大量空頭獲利了結，這是今日油價反彈的主要原因。」

OPEC+ (石油輸出國組織及俄羅斯等盟) 上周末決定連續第二個月加速增產。

券商兼顧問公司 PVM 分析師 Tamas Varga 表示，「在評估 OPEC+ 加速放寬減產措施的最新舉措後，市場參與者將重點關注貿易發展以及達成貿易協議的可能性。」PVM 是 TP ICAP 旗下的子公司。

Varga 也指出，由於以色列襲擊葉門境內受伊朗支持的胡塞武裝目標，以報復本 · 古里安 (Ben Gurion) 機場遭襲，中東地緣政治風險溢價上升。

但美國總統川普表示，美國將停止轟炸葉門胡塞武裝，並稱該組織已同意停止阻斷中東重要航道。

中國經過長達 5 天的五一假期，消費者增加支出，且收假後市場參與者回歸，也為價格提供了支撐。

由於投資者對貿易協議失去耐心，美元兌一籃子貨幣跌至一周低點。美元走弱使得以美元計價的石油對於使用其他貨幣的買家來說更便宜。

此外，最近幾周油價下跌已促使一些美國能源公司，如 Diamondback(FANG-US) 能源和 Coterra Energy (CTRA-US) 宣布將削減部分鑽井平台，分析師表示，隨時間推移，產量減少將推高價格。

在美國官方公布上周石油庫存數據之前，分析師預測上周原油庫存下降約 80 萬桶，若預測正確，這將是自 1 月以來庫存首次連續兩周下降。相較之下，去年同期原油產量減少了 140 萬桶，過去五年（2020-2024 年）平均減少了 10 萬桶。

LSEG I/B/E/S 數據顯示，歐洲企業第​​一季獲利將成長 0.4%，優於分析師一周前的預期 (該預期為下降 1.7%)。

歐盟貿易專員表示，歐盟 27 個成員國沒有壓力，不必被迫與美國達成不公平的關稅協定。

同時，歐盟委員會提議，在針對莫斯科的第 17 項制裁措施中，增加更多與俄羅斯影子艦隊有關的個人和 100 多艘船隻，以回應俄羅斯 2022 年入侵烏克蘭之舉。

川普周一稍晚表示，未來兩周內將宣布對藥品徵收關稅。

美國財政部長貝森特表示，川普政府最快本周宣布與美國一些最大的貿易夥伴達成貿易協定，但沒有透露涉及哪些國家的細節。

由於企業在關稅上調前增加商品進口，美國 3 月貿易逆差擴大至歷史新高，導致第一季國內生產毛額 (GDP) 三年來首次陷入負成長。