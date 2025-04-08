聯準會是否出手救援「人造熊市」？短期內別指望

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-08 13:20

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川普公布了關稅死亡圖表，引發全球金融市場暴跌進入「人造熊市」，投資人紛紛把目光轉向聯準會會否出手救市，聯準會觀察人士認為，聯準會短期內不會干預。

聯準會觀察人士指出，通膨是當前關鍵問題，所以不要指望聯準會出手干預，因為他們不能著急。聯準會可能必須等待經濟數據反映關稅影響後才可能採取行動，而該影響要數月才能體現。

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市場要引發聯準會干預，需出現流動性危機，如美債市場或金融體係其他關鍵部分流動性枯竭，但目前金融市場雖暴跌，尚未出現流動性不足現象。

綜合外媒報導，經濟學家和分析師認為，聯準會目前更擔心的是另一件事：通膨。數據顯示，聯準會偏好的核心通膨指標在 2 月仍高達 2.8%，遠高於 2% 的目標。

值得一提的是，關稅有可能會推高物價。換句話說，聯準會現在面臨兩難局面，其一，降息能救市場，但可能讓通膨更加失控；其二，不降息通膨穩了，但市場可能進一步動盪甚至帶來經濟衰退。

這也正是多位聯準會觀察家判斷，短期內別指望聯準會救市的原因。聯準會理事庫格勒週一表示，關稅對通膨的影響比對經濟成長的影響更為緊迫。

前聯準會副主席 Lael Brainard 也指出，通膨讓聯準會陷入困境，因為通膨壓力還在，在經濟和就業開始有疲軟跡象之前，聯準會很難出手支持勞動市場，這是聯準會面臨的最棘手的局面。

彭博經濟學家 Anna Wong 指出，如果聯準會擔心通膨預期失控，就像 2022 年一樣，就算股市跌 20%，也不會動搖它維持緊縮政策的決心。