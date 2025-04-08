川普加徵關稅代價有多大？iPhone 16告訴你

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-08 11:55

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瑞銀分析師周一（7 日）估計，美國總統川普祭出的「對等關稅」可能導致蘋果 (AAPL-US) 在美國將 iPhone 16 Pro Max 的價格提高多達 350 美元，漲到 1,549 美元。

據美國《CNBC》報導，iPhone 16 Pro Max 是蘋果在美國市場最高階的 iPhone，目前零售價為 1,199 美元。瑞銀預測，中國製造的電子產品零售價將上漲近 30%。

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瑞銀分析師寫道，如果蘋果在印度生產售價 999 美元的 iPhone 16 Pro，價格可能會小幅上漲 120 美元。

由於擔心川普的關稅將迫使蘋果在消費者購買力下降之際提高價格，蘋果股價在過去三個交易日內暴跌了 20%，市值蒸發近 6,400 億美元。

瑞銀分析師 Sundeep Gantori 在報告中寫道：「根據我們在公司層面所做的評估，對於蘋果如何與供應商分攤增加的成本、蘋果把成本轉嫁給終端客戶的程度，以及關稅會持續多久，存在很大不確定性。」

摩根大通分析師上周預測，蘋果可能會將全球價格上調 6%，以抵銷美國關稅的衝擊。巴克萊分析師 Tim Long 預料蘋果會漲價，否則其每股盈餘（EPS）恐怕會下降 15%。