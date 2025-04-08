【Joe's華爾街脈動】川普關稅：航行於新全球秩序

Joe Lu 2025-04-08 15:23

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Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 7 日

川普總統於 4 月 2 日宣布的全面關稅代表了數十年來最大的經濟政策轉變。隨著美國有效關稅率達到 1909 年以來未見的水平，這些措施不僅關乎貿易平衡——它們正在重塑整個全球經濟體系。耶魯預算實驗室估計，這些關稅將使美國的有效關稅率提高到 22.5%，這是一戰前以來的最高水平，甚至高於加劇大蕭條的斯穆特 - 霍利關稅。

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雖然市場已經以顯著的波動性作出反應，分析表明這是一個根本性重新調整的開始，將在全球經濟中創造新的贏家和輸家。理解這一轉變的戰略意義對於在未來幾年中順利航行於不斷變化的經濟環境至關重要。

理解關稅策略

關稅結構本身揭示了政府的優先事項：

對所有進口商品徵收 10% 的基本關稅

對特定國家徵收更高的目標關稅：中國 34%，台灣 32%，歐盟 20%，越南高達 46%

對符合 USMCA 的墨西哥和加拿大商品給予豁免

除了創造收入外，這些關稅旨在解決美國 9180 億美元的年度貿易逆差，通過激勵國內製造業並消除政府認為不公平的貿易行為——包括關稅和非關稅壁壘。

政府的貿易顧問彼得 · 納瓦羅將目標描述為解決「今年 1.2 兆美元的貿易逆差」和自 1979 年以來累積的「18 兆美元逆差」，相當於「大約三分之二的年度 GDP」。這一框架將關稅定位為不僅是經濟工具，而是糾正數十年來削弱美國製造能力的貿易不平衡的矯正措施。

使這一策略特別重要的是它通過差異化對待將國家劃分為不同類別的方式。關稅率的模式創造了一個明確的層次結構，這將在未來幾年重塑全球貿易流動。與美國保持大額貿易順差的國家面臨最高的關稅，而那些擁有更平衡貿易關係的國家則獲得優惠待遇。

正如沃倫 · 巴菲特最近指出的，關稅在某種程度上起著「戰爭行為」的作用——這是一個清醒的評估，強調了其戰略而非純經濟性質的措施。這一特徵凸顯了可能進一步擾亂全球市場的升級和報復的潛力。