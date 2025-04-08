陸祭第三輪稀土出口管制！一文看懂對全球半導體產業的影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-08 11:00

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中國在美國上周宣布新一輪關稅後針對鈧、鏑等戰略性稀土材料實施新一輪出口限制，此舉正牽動全球半導體產業鏈的敏感神經。根據中國商務部公告，自上周五 (4 日) 起，包含鈧、鏑、釓、鉺、鑥、鋱、釔等稀土元素的相關產品出口商，必須申請許可證並詳述材料最終用途，涵蓋範圍從礦石原料到終端成品。

中國這項最新舉措直接影響博通、格芯、高通、台積電、三星、希捷及西部數據等跨國科技巨頭，恐重塑全球晶片製造版圖。

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鈧與鏑作為 5G 通訊與儲存技術的核心元素，其戰略價值在當前科技競爭中尤為突出。鈧主要用於製造高性能聲波濾波器，這些微型元件如同無線通信的「精密濾網」，廣泛應用於智能手機、基站及 Wi-Fi 6/7 設備。

鏑則是硬碟驅動器磁頭與電動車馬達的「耐高溫守護者」，能顯著提升磁性材料在極端條件下的穩定性。

業界人士指出，儘管稀土元素在地殼中的含量並不罕見，但中國靠著垂直整合的開採、提煉體系，建立起全球無法複製的供應鏈優勢，令其他地區的企業面臨高昂的替代成本。

此次限制標誌著中國第三波稀土管制升級。自 2010 年首度對稀土出口配額管控以來，中國逐步從基礎礦物如銻、鎵、鍺，延伸至高端材料領域，形成「資源—加工—應用」三層次防禦體系。

不同於前兩輪，中國此番針對的是半導體製造鏈的「神經末梢」，從晶圓清洗液所需的釓化合物，到射頻元件不可或缺的鈧元素，形成精準打擊鏈。根據美國商務部數據，2023 年美國半導體業約 35% 的稀土依賴中國供應，其中鈧材料的進口占比更達 45%。

華府智庫 CSIS 發布報告指出，中國最新一波稀土管制已超越傳統貿易戰範疇，演變成科技主權的攻防戰。中國此舉可視為對美方 54% 關稅及 34% 進口稅的反制。值得關注的是，受限材料清單包含多種「無替代方案」的關鍵物質，例如用於 AI 晶片散熱的釔化合物，以及軍用雷達系統必需的鉺材料。業界估計，要建立替代供應鏈至少需 3 至 5 年，期間恐導致相關產品成本攀高 2 至 3 成。

雖然全球科技巨頭正醞釀多方應對策略，像是台積電已啟動與澳洲礦商的合作探勘計劃，三星則加大對越南稀土加工廠的投資，但在技術層面，突破稀土提煉技術壁壘仍是最大難題。鈧的純度提煉需超過 99.99%，但現有歐洲技術僅能達到 99.5%。

中國工程院院士李衛說：「稀土提煉是典型的技術密集型產業，從氧化礦到電子級材料，中間涉及 800 多道工序，這正是其他國家的痛點。」

這場科技資源博弈正引發連鎖反應。日本經濟產業省宣布將稀土儲備量從 6 個月提升至 18 個月，歐盟則加速推進「地平線歐洲」計畫中的稀土替代研發專案。

與此同時，剛果民主共和國的鈧礦開採項目與澳洲的稀土精煉廠建設顯著提速，顯示全球供應鏈多元化進程加速，但專家警告，新供應鏈的建立不僅需要技術突破，更需克服環保與成本雙重門檻。