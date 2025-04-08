微軟否認停止在華運營 實為關停中國區外包公司業務

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-08 07:30

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一張微軟 (MSFT-US) 外包公司微創軟件（Wicresoft）的內部郵件截圖周一（7 日）在社交媒體瘋傳，引發市場對 「微軟退出中國」 的猜測。郵件稱，由於地緣政治和國際業務環境變化，微軟將調整全球戰略布局，4 月 8 日起停止中國區運營，波及約 2,000 人項目組。

據《界面新聞》報導，微軟中國表示，有關微軟將停止在中國運營的報導不實。有關微創軟件業務和運營的任何問題應直接向他們咨詢。

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此次被曝關停的是微軟合資公司微創軟件的中國區微軟項目組，並非微軟中國。微創軟件成立於 2002 年，是一家提供數位化轉型服務的外包企業，與微軟長期保持合作關係，是微軟在華最大外包服務商，微軟持股 22.32%。

被裁撤團隊主要涉及 Office 軟體售後服務、Windows 系統技術支援等傳統外包業務。微創其他客戶項目如金融、汽車不受影響，且微軟中國核心業務 Azure 雲服務、Office 銷售等仍正常運轉。

被裁員工可獲 N+1 賠償，部分核心崗位可申請轉崗至越南、日本、匈牙利等海外業務線。

數據顯示，中國 IT 外包市場規模約人民幣 3,000 億元，微軟項目的比率約 5%。自 2023 年起，微軟就加速將 AI 研發團隊遷往美國、紐西蘭，2024 年更將中國 AI 核心團隊整體遷移。

此次外包業務轉移，符合其「降低單一市場依賴」的全球布局邏輯。尤其是微軟外包公司承接的售後服務等低附加值業務，正被 AI 工具自動化替代。

微軟內部數據顯示，AI 客服系統已覆蓋 85%Windows 售後問題，人力需求下降 70%。

從微軟中國當前的業務現狀來看，主要以雲端服務主導，傳統業務不斷收縮。2024 年度的數據顯示，微軟 Azure 雲端服務、伺服器產品等貢獻微軟全球 35% 營收，且中國區雲端業務增速遠超全球平均水準，2024 年 Azure 中國區營收激增 117%。

微軟雲 OpenAI 業務全球營收的 25% 來自中國市場，主要客戶包括本土網路巨頭、大模型公司及出海中企。Azure OpenAI Service 已成為微軟雲中國增長的核心引擎。