「川馬」雙風暴讓特斯拉多頭也挺不住 狠砍目標價43%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-07 14:02

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華爾街最看好特斯拉 (TSLA-US) 公司的分析師之一將該股目標價下調 43%，理由包括馬斯克造成的品牌危機，以及美國總統川普的貿易政策。

Wedbush Securities 的分析師 Daniel Ives 將特斯拉目標價從 550 美元下調至 315 美元，過去四年他一直將特斯拉的股票給予買入評級。

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Ives 在週日給客戶的報告中寫道，「特斯拉基本上已成為全球一個政治象徵」，他喊話：現在是馬斯克站出來、洞察形勢、成為這個不確定時期的領導者的時候了。

他最大的擔憂是，特斯拉可能會因美國總統的關稅政策在中國遭遇反彈，而受到牽連；特斯拉去年有超過五分之一的收入來自中國。

習近平政府計劃自 4 月 10 日起對所有來自美國的進口商品徵收 34% 的關稅，這與川普所謂的對等關稅水平相當。Ives 在報告中稱，這將進一步推動中國消費者選擇比亞迪、蔚來、小鵬等國產品牌。

Ives 估計，特斯拉目前因自造成的品牌問題，已在全球範圍內失去或喪失至少 10% 的未來客戶群，這可能還是保守的計算。