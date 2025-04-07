狂砍特斯拉、蘋果目標價逾四成！華爾街知名多頭：川普對等關稅是災難

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-07 08:30

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華爾街最看好特斯拉和蘋果的分析師 Dan Ives 周日 (6 日) 大砍這兩檔股票的目標價，分別將特斯拉目標價下調 43%，從 550 美元降至 315 美元，原因是關稅以及特斯拉執行長馬斯克在川普政府中備受爭議的裁員撙節舉措。特斯拉股價上周四 (3 日) 和周五 (4 日) 累計下跌約 15%，自今年年初以來已累計下跌逾 40%。

美國券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 在周日出具的研究報告中寫道：「特斯拉基本上已經成為全球的一個政治象徵。對這家顛覆性科技巨頭的未來來說，這是一件非常糟糕的事情，品牌危機龍捲風現在已經變成了 F5 龍捲風。這種情況是不可持續的，特斯拉這個品牌作為一個政治象徵，正日益遭受痛苦。我們長期以來一直看好特斯拉，但不可否認的是，現在是馬斯克扭轉局面的關鍵時刻，否則更黑暗的日子就在前面。」

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這位知名的華爾街多頭分析師還向馬斯克喊話道：「站出來審時度勢，做一個領導者。」

他還指出，川普政府上周徵收的高關稅將損害特斯拉在中國的銷售，加上馬斯克的「政治反彈」，特斯拉已經失去或摧毀至少 10% 的未來全球客戶群，而這可能是一個保守估值。

今年第一季特斯拉交付量大降，特斯拉的銷售據點上周末出現大規模示威活動，抗議馬斯克的行為。

與此同時，Ives 也將蘋果目標股價下調 20%，從 325 美元下調至 250 美元，理由是川普對等關稅的影響。

Ives 說，「川普的關稅對蘋果來說是一場災難，因蘋果在中國的業務很大，9 成 iPhone 都是在中國生產的。不同於新冠疫情，關稅不是一個暫時的問題，關稅將導致蘋果的成本暴增，損害需求」，但稱仍看好蘋果的長期前景。

雖然蘋果在川普的第一個總統任期內獲得了關稅豁免，但專家表示，這一次蘋果不太可能獲得豁免。

Ives 還表示，指望蘋果將大量 iPhone 生產從亞洲轉移到美國是不現實的。「現實情況是，我們估計將供應鏈的 10% 從亞洲轉移到美國需要 3 年和 300 億美元，這一過程會發生重大中斷。」

Ives 還指出，這場關稅戰對蘋果毛利率的短期影響將是巨大的。