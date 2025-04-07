〈美對等關稅〉股市崩兩成就跟川普掀桌！44%美企CEO快忍不住 24%「因1事」選擇沉默

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 11:40

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最新調查指出，44% 的美國企業執行長認為股市下跌 20% 時應進行表態，22% 認為需下跌 30%，10% 認為需暴跌 50%，另有 24% 稱不論跌幅多少都不需要發聲。該調查並未明確指定從哪個時間點開始計算市場損失。

《華爾街日報》報導，大多數美國企業執行長一直避免公開批評總統川普，但近期因川普對等關稅政策引發的股市劇烈震盪恐讓他們改變態度。

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數十位頂級企業高管在上月舉行的耶魯大學執行長峰會上參與了一項即興調查，內容是關於股市跌到何種程度會促使他們集體發聲表達對川普政策的擔憂。

根據一些指標，美股已經接近或突破 20% 的跌幅門檻。那斯達克和羅素 2000 均較 52 周高點跌逾 20%，進入熊市區域，標普 500 指數下跌 17%，道瓊也下滑 15%。若以川普就職或上月中調查進行的時間為起點，跌幅則相對較小。美股在川普所謂的「解放日」後兩個交易日損失 6 兆美元，規模超過 2020 年新冠疫情初期。

報導指出，一些美企執行長在早前與川普的閉門會議中私下表達對關稅政策的擔憂，但他們在公開場合選擇保持沉默，以避免激怒川普。

組織峰會的耶魯大學管理學院教授 Jeffrey Sonnenfeld 上周六 (5 日) 表示，許多頂級企業執行長私下向他表達對川普關稅政策的不滿，但認為應由產業協會更有力地發聲反對，或發出集體聲明。

Sonnenfeld 說：「他們不想成為眾矢之的，擔心槍打出頭鳥。」

一位不願具名的美企董事會成員上周五說：「你不會想成為替所有人發聲的『出頭鳥』，因為你會成為被攻擊的目標。」

另一位企業董事則認為，最佳策略是私下游說川普及其顧問，指出關稅將導致核心選民面臨更高的物價和失業率。

商業圓桌會議 (Business Roundtable) 上周三 (2 日) 發聲明指出，支持川普爭取更公平貿易協議的目標，但示警稱「10% 至 50% 的普遍性關稅恐對美國製造商、勞工、家庭和出口商造成重大傷害」。

報導還指出，美國企業界可能正顯現更多反對跡象，馬斯克上周六 (5 日) 表達對美歐之間建立「零關稅」制度的希望，認為這將創造一個自由貿易區。

此外，馬斯克上周六還嘲諷關稅政策主要推動者、白宮官員納瓦羅，暗示納瓦羅的哈佛學位「不是好事」。