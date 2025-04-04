盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌12.57%，報109.66美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 04:19
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日03:59股價下跌15.77美元，報109.66美元，跌幅12.57%，成交量1,055,942（股），盤中最高價119.59美元、最低價109.46美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.75%
- 近 1 月：-13.89%
- 近 3 月：-26.82%
- 近 6 月：-40.15%
- 今年以來：-24.74%
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