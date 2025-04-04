search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌12.57%，報109.66美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 04:19


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日03:59股價下跌15.77美元，報109.66美元，跌幅12.57%，成交量1,055,942（股），盤中最高價119.59美元、最低價109.46美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.75%
  • 近 1 月：-13.89%
  • 近 3 月：-26.82%
  • 近 6 月：-40.15%
  • 今年以來：-24.74%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005396.52-4.84%
道瓊指數40545.93-3.98%
NASDAQ16550.605-5.97%
費城半導體3893.685-9.88%
Onto Innovation Inc.109.86-12.41%

延伸閱讀


Empty